Świat Donald Trump na murawie. Gianni Infantino musiał interweniować Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Donald Trump i Gianni Infantino wybuczani podczas finału mistrzostw świata Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/WILL OLIVER

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Prezydent USA Donald Trump pojawił się w niedzielę na rozgrywanym w Nowym Jorku finale mistrzostw świata w piłce nożnej. Był to jedyny mecz mundialu, który oglądał Trump.

Jego obecność nie spotkała się jednak z życzliwym przyjęciem części kibiców. Pierwsze buczenia rozległy się, gdy Trump został krótko pokazany na telebimie przed rozpoczęciem meczu - zauważył Guardian.

Dużo głośniejsze buczenia i gwizdy słychać było zaś, gdy Donald Trump oraz szef FIFA Gianni Infantino weszli na murawę na ceremonię dekoracji. Poziom hałasu wzrósł z 78 do 84 decybeli, gdy Trump wkroczył na płytę boiska - odnotował zespół prasowy Białego Domu.

Trump chciał uczestniczyć w podnoszeniu pucharu

Prezydent USA próbował też dołączyć do Hiszpanów podczas świętowania. Po tym, jak razem z szefem FIFA wręczyli Hiszpanom i Argentyńczykom medale, przekazali kapitanowi Hiszpanów trofeum mistrzów świata.

Trump stanął wtedy na podium obok piłkarzy, gdy wznosili oni puchar. Ci jednak kompletnie go zignorowali. Na nagraniach widać, jak Infantino podbiegł do amerykańskiego prezydenta i delikatnie go stamtąd odciągnął.

President Trump was nudged off stage by FIFA’s Gianni Infantino after gatecrashing Spain’s World Cup trophy photo – weeks after calling the champions ‘hopeless’ and ‘bad people’. Latest: https://t.co/HaJSMvcvuw pic.twitter.com/AAyPADvOxo — The Australian (@australian) July 20, 2026 Rozwiń

President Trump and FIFA President Gianni Infantino present the FIFA World Cup trophy to Spain after its 1-0 extra-time victory over Argentina in the 2026 World Cup final.



Ferran Torres scored the decisive goal in extra time as Spain captured its second men's FIFA World Cup… pic.twitter.com/HFDd8mb3eC — Fox News (@FoxNews) July 19, 2026 Rozwiń

Hiszpania mistrzem świata

Hiszpania została w niedzielę piłkarskim mistrzem świata, pokonując w finale po dogrywce Argentynę 1:0. Decydującą bramkę zdobył Ferran Torres. To drugi w historii tytuł mistrzostw świata dla Hiszpanów, którzy poprzednio wygrywali mundial w 2010 roku.

Donald Trump podczas ceremonii dekoracji mistrzostw świata Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF