Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow powiedział w wywiadzie dla telewizji Al-Arabija, że obywatele Mołdawii "powinni martwić się o swoją przyszłość, ponieważ wciągają ich do NATO". To oskarżenie mogłoby się przydać Moskwie, gdyby w przyszłości pojawił się pomysł destabilizacji lub nawet okupacji Mołdawii - napisał w analizie ukraiński publicysta Witalij Portnikow. Według prognoz brytyjskiego dziennika "The Times" Rosja "już toruje drogę do przejęcia Mołdawii".

"Dlatego, że zarzut "wciągania Mołdawii do NATO" może być dla Moskwy przydatny, jeśli w przyszłości pojawi się pomysł destabilizacji lub nawet okupacji Mołdawii. I nie trzeba twierdzić, że autorem tego tekstu jest politolog fantasta. Jeszcze do niedawna mało kto wierzył, że Rosja spróbuje zająć Ukrainę. A wielkość Ukrainy i Mołdawii oraz możliwości sił zbrojnych obu krajów są nieporównywalne" - podkreślił publicysta.

Powtórzenie "scenariusza Donbasu"

W niedzielę brytyjski "The Times", powołując się na źródła w ukraińskim wywiadzie, napisał, że Rosja "już toruje drogę do przejęcia Mołdawii". Zdaniem tej gazety Rosja może spróbować zaatakować Mołdawię bliżej Dnia Zwycięstwa obchodzonego 9 maja. W tym dniu prezydent Władimir Putin może ogłosić uznanie przez Rosję niepodległości Naddniestrza, co doprowadzi do powtórzenia "scenariusza Donbasu" i będzie stanowiło bezpośrednie zagrożenie i naruszenie integralności terytorialnej Mołdawii - podkreślił "The Times".