Mobilizacja w Rosji. Łotwa i Litwa nie zmienią przepisów dotyczących wjazdu Rosjan

Reakcja Łotwy

Szef MSZ dodał przy tym, że jeśli dana osoba może udowodnić, że opowiadała się przeciwko wojnie jeszcze przed ogłoszeniem mobilizacji i obecnie w Rosji grozi tej osobie odpowiedzialność karna, to wtedy jest to "inna sprawa". W ocenie ministra obrony Łotwy Artisa Pabriksa w związku z ogłoszoną w Rosji mobilizacją nie wzrosło zagrożenie militarne dla Łotwy, ale kraj musi być przygotowany na to, że na granicy pojawią się uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl, które nie chcą służyć w rosyjskiej armii. - Z jednej strony są normy międzynarodowe, które zobowiązują do rozpatrywania wniosków o azyl. Z drugiej strony należy być świadomym, że większość mieszkańców Rosji nie jest przeciwna reżimowi Putina i nie popiera naszych wartości. Nie wiadomo też, co za tym stoi i czy nie jest to infiltracja naszego terytorium - podkreślił minister, cytowany przez media.