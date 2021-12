Była przywódczyni Mjanmy Aung San Suu Kyi skazana. "Chcą, żeby umarła w więzieniu"

Obalona w lutowym przewrocie przywódczyni Mjanmy (dawniej Birmy) Aung San Suu Kyi została w poniedziałek skazana na cztery lata więzienia. Uznano ją za winną podżegania do nienawiści i przemocy, a także nieprzestrzegania reżimu sanitarnego. W ubiegłym tygodniu sąd odroczył ogłoszenie wyroku, by wysłuchać zeznań dodatkowego świadka. Ruch ten był zgodą na wniosek ze strony obrony polityczki.

To pierwszy z serii wyroków - podkreśla BBC. 76-letniej Aung San Suu Kyi grozi nawet dożywocie.

Obalona przywódczyni kraju jest oskarżana przez reżim wojskowy o szereg wykroczeń, jak nielegalny import krótkofalówek czy łamanie restrykcji związanych z pandemią, ale także poważniejsze przestępstwa, jak podżeganie do rozruchów czy korupcja. W sumie postawiono jej 11 zarzutów. Oskarżona Aung San Suu Kyi zaprzecza wszystkim.

Na ławie oskarżonych zasiadał także Win Myint - były prezydent Mjanmny i sojusznik rządzącej do niedawna Narodowej Ligi dla Demokracji (NLD), której liderką była Suu Kyi. On również usłyszał w poniedziałek wyrok czterech lat więzienia za te same zarzuty.