Miejscowość Hällevik położona jest nad brzegiem Morza Bałtyckiego, w południowej części Szwecji - regionie Blekinge. Od Karlskrony, do której łatwo dostać się z Polski promem, dzieli ją raptem 90 km.

Po raz pierwszy zrobiło się o niej głośno w 1862 roku. 17 października siedmiu miejscowych rybaków utonęło, zostawiając na lądzie żony i dzieci. Ich imiona do dziś znajdują się w archiwach XVIII-wiecznego kościoła, będącego dumą całej okolicy. Zachwyt budzi również przepiękna piaszczysta plaża, zamykająca uroczą, otoczoną lasem zatokę.

Drugi raz Hällevik znalazł się na ustach wszystkich 163 lata później.