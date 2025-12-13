Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Świat

Milion ludzi bez wody i prądu. "Jeden z najbardziej zmasowanych ataków"

ODESSA
Po nocnych atakach Rosjan Odessa została odcięta od dostaw prądu, ciepła i wody
Źródło: X/Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych
Rosjanie zaatakowali Ukrainę rakietami drona w nocy z piątku na sobotę. Licząca ponad milion mieszkańców Odessa na południu kraju została pozbawiona dostaw prądu, ciepła i wody. Służby ratunkowe informują o czterech osobach rannych.

"Obwód odeski przeżywa jeden z najbardziej zmasowanych ataków ze strony przeciwnika. W nocy uszkodzone zostały obiekty cywilne oraz infrastruktura energetyczna i przemysłowa" - przekazał Ołeh Kiper, szef odeskiej administracji obwodowej.

Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych informuje o czterech osobach rannych. "Siły rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak na infrastrukturę krytyczną i cywilną regionu (...) Przez całą noc strażacy pracowali w miejscach ostrzału: ugasili duży pożar na statku cywilnym. Ponadto zapalił się obiekt infrastruktury energetycznej" - podano.

Pożar w Odessie po nocnym ataku Rosjan
Pożar w Odessie po nocnym ataku Rosjan
Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy

"Zniknęły światło, woda i ciepło"

Lokalny portal Dumska poinformował, że Odessa atakowana dronami i rakietami uderzeniowymi. "Wybuchy było słychać w różnych dzielnicach miasta. (...) Zniknęły światło, woda i ciepło, praktycznie w całym mieście" - relacjonował serwis.

Po nocnych atakach Rosjan bez prądu pozostają również część obwodu mikołajowskiego i miasto Mikołajów, także na południu Ukrainy. Wybuchy słychać było również w mieście Dniepr, w środkowo-wschodniej części państwa, oraz w Krzywym Rogu - poinformowały władze.

Pożar w Odessie po nocnym ataku Rosjan
Pożar w Odessie po nocnym ataku Rosjan
Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy

"Robimy wszystko, co w naszej mocy"

"Wszystkie niezbędne służby pracują obecnie nad przywróceniem dostaw prądu i wody w naszych miejscowościach dotkniętych nocnym atakiem Rosji. Po raz kolejny głównym celem ataku był nasz sektor energetyczny, południe kraju i obwód odeski" - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Jak podał, w całym kraju uszkodzonych zostało kilkanaście obiektów cywilnych. "Tysiące rodzin jest bez prądu po nocnych atakach w obwodach kirowohradzkim, mikołajowskim, odeskim, sumskim, charkowskim, chersońskim i czernihowskim. Ataki dotknęły również obwody dniepropietrowski i czerkaski" - wyliczał Zełenski.

Zniszczenia w Odessie po ataku Rosjan
Zniszczenia w Odessie po ataku Rosjan
Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy

Zełenski napisał, że łącznie Rosja użyła ponad 450 dronów uderzeniowych i 30 rakiet różnego typu. "Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby przywrócić normalne funkcjonowanie i poprawić sytuację. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w działania ratunkowe" - napisał Zełenski.

Sobota jest 1389. dniem pełnowymiarowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: momo/kab

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy

UkrainaWojna w UkrainieRosja
