Władimir Putin objęty nakazem aresztowania. Komentarze światowych mediów

Światowe media komentują decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego o wydaniu nakazu aresztowania Władimira Putina i rosyjskiej komisarz do spraw praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej. "Guardian" stwierdza, że "to bardzo ważny moment z wielu powodów". BBC ocenia, że nakaz aresztowania "uczyni z rosyjskiego prezydenta banitę międzynarodowego". "Washington Post" pisze natomiast o "poważnym ciosie w reputację" rosyjskiego przywódcy, ponieważ "jego wojna na Ukrainie trwa już drugi rok i końca nie widać".

BBC: nakaz aresztowania Putina uczyni z niego banitę międzynarodowego

Brytyjskie BBC, odnosząc się do tej decyzji, przypomina, że Rosja nie należy do MTK i wobec tego "nie oczekuje się, że ktokolwiek z podejrzanych zostanie wydany". Mimo to - jak głosi komentarz BBC - "nakaz aresztowania uczyni z rosyjskiego prezydenta banitę międzynarodowego i utrudni mu podróże zwłaszcza do państw, które należą do MTK".