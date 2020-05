Koncerty przed szpitalami, kwiaty, upominki. Tak świętowano Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

Koncert skrzypcowy we włoskim szpitalu, wspólne recytowanie przysięgi Hipokratesa w wuhańskiej klinice, tort i kwiaty od protestujących w Bejrucie, w wielu krajach brawa, podziw i wdzięczność. Za odwagę, poświęcenie i ryzykowanie zdrowiem i życiem, by nieść pomoc innym. We wtorek pielęgniarki na całym świecie obchodziły swoje święto.

Jak podaje WHO, pielęgniarki stanowią ponad połowę wszystkich pracowników ochrony zdrowia na świecie. Pandemia COVID-19 po raz kolejny przypomniała, jak ważną rolę odgrywają, zarówno w trakcie kryzysów zdrowotnych, jak i na co dzień. Obecnie, ramię w ramię z lekarzami i ratownikami medycznymi, walczą z koronawirusem na pierwszej linii fontu, ryzykując zdrowiem i życiem, by pomagać innym. Tym bardziej wyjątkowe było ich tegoroczne święto, które celebrowano we wtorek na całym świecie.