Dziesiątki ludzi uwięzionych pod gruzami. "Usłyszeliśmy dźwięki. Niekoniecznie były to głosy ludzi"

Co najmniej 99 osób pozostaje zaginionych po zawaleniu się części 12-piętrowego apartamentowca w Surfside w aglomeracji Miami w nocy ze środy na czwartek - podała w czwartek po południu policja hrabstwa Miami-Dade. Dotąd potwierdzono śmierć jednej osoby, co najmniej 11 osób odniosło obrażenia. Nie jest jasne, jak wiele osób znajdowało się w budynku w momencie jego zawalenia. Trwa akcja ratunkowa.

Do częściowego zawalenia się budynku doszło w Surfside, na północnych przedmieściach Miami Beach na Florydzie około godziny 2 w nocy czasu lokalnego (8 rano w Polsce). Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać, że jedna strona 12-piętrowego budynku uległa całkowitemu zawaleniu.

Władze hrabstwa Miami-Dade poinformowały, że na miejsce zdarzenia wysłano dziesiątki jednostek ratunkowych. W akcji udział biorą także funkcjonariusze policji. Nie wiadomo dokładnie, ile osób znajdowało się w budynku w momencie katastrofy ani co ją spowodowało.

Dziesiątki zaginionych. CNN: spod gruzów dochodzą dźwięki

Używający drabin ratownicy wyciągali ludzi z mieszkań leżących w części budynku, która jeszcze się nie zawaliła - relacjonowała stacja NBC Miami. Dodała, że ewakuowano także osoby znajdujące się w sąsiednich budynkach. - To bardzo dynamiczna sytuacja, radzę wszystkim, by trzymali się z dala od tego terenu, by pozwolić strażakom i funkcjonariuszom na prowadzenie akcji ratunkowej - powiedziała przedstawicielka lokalnej policji.