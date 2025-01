Nie przyjęła zaproszenia do Białego Domu, dostała "notatkę"

"Złośliwość" i notatka dla Melanii Trump

Dopytywana, dlaczego chciała rozmawiać z Trumpem, który, jak przypomniał waszyngtoński dziennik, "przez lata wyśmiewał jej rodzinę", stwierdziła: "Joe i ja szanujemy nasze instytucje, nasze tradycje. To dla mnie bardzo ważne, aby one trwały". - Jaki sens miałaby złośliwość?" - dodała amerykańska pierwsza dama. Dzień po uroczystości w stolicy Francji Trump zamieścił w mediach społecznościowych reklamę swojej linii perfum i wody kolońskiej - przypomina "WaPo". Znalazło się w niej zdjęcie, na którym prezydent elekt rozmawia z Biden z podpisem: "Zapach, któremu twoi wrogowie nie mogą się oprzeć".

Dlaczego Melanii Trump nie było w Białym Domu

Jill Biden o "rozczarowaniu" Nancy Pelosi

W nowym wywiadzie dla waszyngtońskiego dziennika Jill Biden przyznała również, że "ostatnio dużo myśli o relacjach". - Przyjaźniliśmy się przez 50 lat - powiedziała pierwsza dama o Nancy Pelosi . - To było bardzo rozczarowujące - dodała, odwołując się do zeszłorocznej wypowiedzi przewodniczącej Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych.

W lipcu Pelosi udzieliła wywiadu stacji MSNBC, w którym stwierdziła, że "wszyscy zachęcają" Joego Bidena do podjęcia decyzji dotyczącej ubiegania się o drugą kadencję w Białym Domu. Biden przekonywał wówczas, że wystartuje w wyborach prezydenckich. "Demokraci są zdesperowani, by zakończyć tę przygnębiającą walkę, by mogli powrócić do próby pokonania byłego prezydenta (Donalda Trumpa - red.) i błagają (Baracka - red.) Obamę i Pelosi, by pomogli im to osiągnąć" - pisał portal CNN w połowie lipca. W środę ten sam portal przypomniał o doniesieniach, z których wynikało, że ustępujący prezydent USA był "wściekły" na Pelosi. "Nie jest jasne, czy Joe Biden i była Pelosi rozmawiali od lipca" - podkreśla CNN.