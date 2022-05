Zabójstwo Debanhi Escobar. Prezydent Meksyku zobowiązał się, że doprowadzi do wymierzenia sprawiedliwości

Prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador zobowiązał się, że doprowadzi do wymierzenia sprawiedliwości w sprawie zabójstwa nastoletniej Debanhi Escobar. Opublikowane wyniki sekcji zwłok kobiety wykazały, że została ona brutalnie wykorzystana seksualnie i zamordowana.

Debanhi Escobar miała 18 lat, studiowała prawo. 8 kwietnia poszła na imprezę, koleżanki zamówiły dla niej kierowcę, który miał zawieźć ją do domu. Nie wiadomo, dlaczego wysiadła z samochodu. Na ostatnim znanym zdjęciu stoi sama na "autostradzie śmierci" łączącej Monterrey i Nuevo Laredo w Meksyku. Jej rozkładające się ciało, które ktoś wrzucił do opuszczonego zbiornika, znaleźli pracownicy położonego przy drodze motelu.

Prezydent spotkał się z rodzicami nastolatki

Biuro prokuratora generalnego, które nie odpowiedziało na prośbę agencji Reutera o komentarz, podało wcześniej, że przyczyną śmierci nastolatki było "głębokie stłuczenie czaszki". Przez wiele tygodni lokalni urzędnicy sugerowali, że zmarła ona po przypadkowym wpadnięciu do podziemnego zbiornika na wodę.

- Chcemy odpowiedzi i chcemy, żeby powiedzieli nam prawdę - powiedział Escobar dziennikarzom po spotkaniu z prezydentem Meksyku Andresem Manuelem Lopezem Obradorem. - Obiecałem pomóc wyjaśnić, co się stało i zagwarantować, że nie będzie bezkarności - zapowiedział z kolei Obrador.

Spirala zaginięć i zabójstw

- Nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności i nie było kar dla tych, którzy wcześniej popełniali te zbrodnie, ani dla tych, którzy utrudniali pracę wymiaru sprawiedliwości. W tych warunkach mogą nadal nas zabijać, niezależnie od tego, czy będą to kartele narkotykowe, czy ktokolwiek inny – dodaje.

Jej zdaniem ostatnie zaginięcia w Nuevo Leon to nie są "odosobnione przypadki". Podkreśla, że wszystkie ofiary są młode i zaginęły w aglomeracji Monterrey, co przypomina Orozco sprawę ze wsi Sabinas Hidalgo, gdzie w ciągu trzech miesięcy 2021 roku zniknęło co najmniej 10 kobiet – służby znalazły tylko trzy z nich, wszystkie martwe.