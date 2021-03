"To sprawa Pałacu Buckingham". Rzecznik Borisa Johnsona o wywiadzie Meghan i Harry'ego 

Premier Boris Johnson nie oglądał wywiadu z księciem Harrym i Meghan Markle, ale wszelkie kwestie, które wynikają z tej rozmowy, są sprawą Pałacu Buckingham - przekazał w poniedziałek rzecznik szefa brytyjskiego rządu. Podkreślił również, odnosząc się do oskarżeń książęcej pary o rasizm w rodzinie królewskiej, że premier wielokrotnie dawał do zrozumienia, iż na takie zachowania nie ma miejsca w Wielkiej Brytanii.

W pierwszym wspólnym wywiadzie księcia Harry'ego oraz jego małżonki Meghan Markle po wycofaniu się pary z pełnienia obowiązków w ramach brytyjskiej rodziny królewskiej i przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych księżna Sussexu wyznała, że przed przyjściem na świat Archiego - ich urodzonego w maju 2019 roku syna - na dworze królewskim doszło do rozmowy na temat tego, "jak ciemna może być jego skóra". Przekazano jej również, że nie otrzyma on tytułu książęcego oraz specjalnej ochrony przysługującej członkom monarchii.