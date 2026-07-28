Świat Akt wandalizmu w Medjugorie. Na figurze Matki Boskiej pojawił się obraźliwy napis po polsku Oprac. Adam Michejda |

adam Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: AP/East News

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Na figurze Matki Boskiej w Medjugorje na południu Bośni i Hercegowiny pozostawiono wykonany czarną farbą obraźliwy napis w języku angielskim i polskim, zaś w pobliżu ołtarza zewnętrznego kościoła św. Jakuba podłożono ogień. W okolicy zostawiono też transparent wymieniający imiona osób, które głosiły objawienia Matki Bożej w tej miejscowości i kwestionujący ich wiarygodność.

Medjugorie. Trwa czyszczenie i naprawa

Na miejsce wezwano funkcjonariuszy policji, trwają poszukiwania sprawcy. W bośniackich mediach udostępniono zdjęcia z monitoringu jednej ze stacji benzynowych w rejonie miejscowości Ljubuszki, które mają przedstawiać podejrzanego.

Kancelaria parafialna w Medjugorje określiła incydent mianem wandalizmu. Jak poinformowano, natychmiast przystąpiono do czyszczenia i naprawy uszkodzonych miejsc. "Sanktuarium pozostaje otwarte dla wszystkich pielgrzymów. Program modlitewny odbywa się zgodnie z planem, a wszystkie miejsca są szybko porządkowane i przywracane do stanu używalności" - czytamy.

Medjugorje jest jednym z najsłynniejszych miejsc pielgrzymkowych dla wiernych Kościoła katolickiego. Choć w 2017 roku papież Franciszek mówił, że część tak zwanych objawień z Medjugorje "nie ma wiele wartości", dwa lata później zgodził się na organizowanie tam pielgrzymek. We wrześniu 2024 roku Watykan zatwierdził publiczne kulty i pielgrzymki do miejscowości. Stolica Apostolska nie orzekła jednak o nadprzyrodzonym charakterze samych objawień.

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