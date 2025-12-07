Logo strona główna
Świat

Media: Netanjahu i Blair dyskutowali o planach zarządzania Strefą Gazy

Strefa Gazy
Jak przebiega zawieszenie broni w Strefie Gazy? Relacja Macieja Worocha
Źródło: TVN24
Były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair spotkał się nieoficjalnie z Benjaminem Netanjahu, premierem Izraela, by omówić plany zarządzania Strefą Gazy - podaje "Times of Israel". Sam premier Netanjahu ogłosił, że planuje przeprowadzić rozmowy dotyczące Strefy Gazy z prezydentem Donaldem Trumpem.

"Premier Izraela Benjamin Netanjahu odbył pod koniec listopada nieupublicznione spotkanie z byłym premierem Wielkiej Brytanii Tonym Blairem, aby omówić plany administracji Trumpa dotyczące zarządzania Strefą Gazy", poinformował w niedzielę "Times of Israel", powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą.

Tony Blair ściśle współpracuje z Jaredem Kushnerem, głównym doradcą prezydenta USA Donalda Trumpa i jego zięciem, w celu utworzenia tymczasowego palestyńskiego organu zarządzającego Strefą Gazy w miejsce Hamasu.

We wrześniu tego roku Blair zaproponował utworzenie w Gazie Międzynarodowej Tymczasowej Władzy Gazy, która miałaby przejąć kontrolę od razu po zawarcia rozejmu. Wiele z propozycji Blaira zostało włączonych do planu pokojowego przedstawionego przez Donald Trumpa, który stał się podstawą do zawieszenia broni w październiku.

Netanjahu: spotkam się z Trumpem

Sam premier Netanjahu ogłosił, że planuje przeprowadzić rozmowy dotyczące Strefy Gazy z prezydentem Donaldem Trumpem twarzą w twarz. - Spotkam się z Trumpem w tym miesiącu - powiedział na konferencji prasowej w niedzielę.

Jak ocenił, pierwsza faza planu pokojowego dla Strefy Gazy, czyli wymiana zakładników, dobiega końca. - Zbliżamy się do rozpoczęcia drugiej - powiedział.

Zawieszenie broni w Strefie Gazy

Hamas i Izrael przy udziale USA zawarły 10 października zawieszenie broni. W ramach pierwszej fazy porozumienia Hamas zobowiązał się zwrócić wszystkich żywych i ciała zmarłych izraelskich zakładników, a Izrael wypuścił z więzień ponad 2000 Palestyńczyków. Izraelskie wojsko wycofało się też do ustalonych pozycji w Strefie Gazy. Obie strony oskarżały się o złamanie porozumienia i incydentalnie wywiązywały się między nimi walki.

Drugi etap porozumienia zakłada między innymi rozbrojenie Hamasu, co jest też jednym z głównych postulatów Izraela. Przedstawiciele palestyńskiego ugrupowania wielokrotnie deklarowali jednak, że nie złożą broni.

Plan pokojowy prezydenta Trumpa zakłada także utworzenie międzynarodowej Rady Pokoju, na której czele stanąłby amerykański prezydent. W jej skład ma wejść około 10 przywódców z krajów arabskich i zachodnich. Utworzony zostanie również międzynarodowy zarząd, w którego skład wejdą były premier Blair, doradcy Trumpa, Jared Kushner i Steve Witkoff, oraz inni wysocy rangą urzędnicy z krajów reprezentowanych w Radzie Pokoju.

Autorka/Autor: mgk/gp

Źródło: tvn24.pl, PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: EPA/HAITHAM IMAD

