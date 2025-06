Eksplozja w największym irańskim porcie handlowym. Wielu zabitych i rannych Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Iran dysponuje największym arsenałem balistycznym w regionie, a w ciągu kilku miesięcy otrzyma kluczowy składnik do budowy rakiet. To kolejny krok do wzmocnienia jego pozycji w regionie. Jak informuje "Wall Street Journal", Teheran zamówił w Chinach duże ilości nadchloranu amonu. Składnik ten jest używany w produkcji fajerwerków oraz przy wytwarzaniu stałego paliwa stosowanego w najskuteczniejszych irańskich rakietach balistycznych - podkreśliła gazeta w opublikowanym w czwartek artykule.

Iran zbuduje więcej rakiet

Teheran stara się odbudować sieć sprzymierzonych z nim ugrupowań na Bliskim Wschodzie - tzw. oś oporu - osłabioną rozbiciem przez Izrael terrorystycznych organizacji Hezbollah w Libanie i Hamas w Strefie Gazy oraz upadkiem reżimu Baszara al-Asada w Syrii. Amerykańskie i izraelskie ataki osłabiły też potencjał jemeńskich rebeliantów Huti, ostrzeliwujących cywilne statki na Morzu Czerwonym.

Iran ma jeden z największych programów rakiet balistycznych w regionie - podkreślił "WSJ". Na początku roku dwa irańskie statki zostały załadowane w Chinach ponad 1000 tonami nadchloranu sodu, prekursora do produkcji nadchloranu amonu. Materiał został dostarczony do irańskich portów w lutym i marcu. Zdaniem ekspertów, z którymi rozmawiała gazeta, wystarczyło go do produkcji około 260 pocisków rakietowych krótkiego zasięgu.

W ostatnim czasie Iran znacznie zwiększył też zapasy uranu o czystości 60 proc., który może być stosunkowo szybko wzbogacony do poziomu 90 proc., umożliwiającego wyprodukowanie broni atomowej.

Dowiedz się więcej: Nuklearne negocjacje. Trzy kraje zmieniły front