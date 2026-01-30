Trump: mamy mnóstwo okrętów płynących w stronę Iranu, tak na wszelki wypadek

Jak przekazała telewizja CBS, USS Delbert Black wpłynął w czwartek na obszar odpowiedzialności Dowództwa Centralnego, obejmujący region Bliskiego Wschodu i Azji Południowej.

Jest to szósty niszczyciel w regionie. Poza nimi w regionie znajdują się trzy okręty desantowe oraz lotniskowiec USS Abraham Lincoln. W czwartek odnotowano również ruchy powietrznych tankowców, co często towarzyszy przygotowaniom do ataku.

Niszczyciel USS Delbert Black Źródło: Navy Petty Officer 2nd Class Nolan Pennington

Szef Pentagonu Pete Hegseth powiedział w czwartek podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu, że rozmieszczenie sił ma na celu "zapewnienie wszelkich opcji do zawarcia umowy" z Iranem.

- (Irańczycy) nie powinni dążyć do uzyskania potencjału nuklearnego, a my jesteśmy gotowi spełnić wszystkie oczekiwania prezydenta wobec Departamentu Wojny - powiedział.

Trump naciska na Iran w sprawie programu jądrowego

W środę prezydent Trump ostrzegł Iran, że "czas ucieka" na zawarcie układu w sprawie irańskiego programu jądrowego.

"Ogromna armada zmierza w stronę Iranu. Porusza się szybko, z wielką siłą, entuzjazmem i determinacją. To większa flota, dowodzona przez wspaniały lotniskowiec Abraham Lincoln, niż ta wysłana do Wenezueli. Podobnie jak w przypadku Wenezueli, jest gotowa, chętna i zdolna do szybkiego wypełnienia swojej misji, w razie potrzeby z szybkością i przemocą" - napisał Trump na platformie społecznościowej Truth Social.

"Miejmy nadzieję, że Iran szybko 'zasiądzie do stołu' i wynegocjuje uczciwe i sprawiedliwe porozumienie – BRAK BRONI JĄDROWEJ – korzystne dla wszystkich stron" - dodał. Zagroził, że nowy atak będzie "o wiele gorszy", niż bombardowanie instalacji jądrowych Iranu z czerwca ub.r.

W czwartek państwowa irańska telewizja Press TV poinformowała, że marynarka wojenna irańskiego korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przeprowadzi 1 i 2 lutego ćwiczenia z ostrą amunicją w Cieśninie Ormuz.

W środę doradca rządzącego Iranem ajatollaha Alego Chameneia oświadczył, że Iran uzna jakiekolwiek działania wojskowe Stanów Zjednoczonych przeciwko sobie za początek wojny, a w odwecie uderzy w USA, Izrael i wszystkich wspierających agresję.

