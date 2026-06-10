Świat Masakra na osiedlu w RPA. "Chodzili i strzelali do mieszkańców" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Johannesburg w Republice Południowej Afryk (wideo archiwalne) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do ataku pod Johannesburgiem doszło we wtorek przed godziną 23. Według policji podejrzanych jest co najmniej 10 osób. Podjechali oni pod osiedle samochodem, po czym weszli na jego teren z dwóch stron. "Chodzili i strzelali do mieszkańców. Następnie uciekli z miejsca zdarzenia tym samym pojazdem" - przekazała policja.

"Po przybyciu na miejsce policja zastała liczne ofiary z ranami postrzałowymi. Na miejsce natychmiast wezwano pogotowie ratunkowe, aby udzieliło pomocy rannym Ośmiu mężczyzn i trzy kobiety zginęły na miejscu, kolejna ofiara zmarła w szpitalu" - podał lokalny portal Inside Politics. Co najmniej dziewięć osób zostało rannych.

Trwa policyjna obława za napastnikami. Motywy ich działania nie są na razie znane.

RPA ma jeden z najwyższych wskaźników morderstw na świecie. To około 60 morderstw dziennie.

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