Hołownia zapowiada wizytę w USA

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w środę na konferencji prasowej, że jeszcze tego dnia spotyka się z szefową misji Stanów Zjednoczonych w Polsce. - Bo, jak państwo wiecie, na ambasadora USA wciąż czekamy - zaznaczył.

Jak przekazał, pewnie w przyszłym tygodniu złoży wizytę w Stanach Zjednoczonych. - Więc (to spotkanie) też w ramach przygotowania do tej wizyty - powiedział Hołownia.

W tym tygodniu wizytę w Stanach Zjednoczonych składają prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier i szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski, którzy uczestniczą w obradach 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

