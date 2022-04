Mariupol. Ewakuował z miasta 200 osób. W klubie nocnym utworzył schron

Mieszkaniec Mariupola Mychajło Puryszew uratował z oblężonego miasta 200 osób. Wywoził ich prywatnym vanem, a w drodze powrotnej przywoził jedzenie. - W czasie jednego wyjazdu prawie przewrócili mojego vana, to była walka o przetrwanie - powiedział stacji CNN. Przekształcił też swój klub nocny w schron, w którym kobiety i dzieci ukrywały się przed bombardowaniami.

Puryszew o ewakuacji z Mariupola: to była walka o przetrwanie

- Oni wszyscy po prostu walczyli. Podczas jednego wyjazdu prawie przewrócili mojego vana, to była walka o przetrwanie. Patrzyłem na to i rozumiałem, że walka o przetrwanie toczy się w pobliżu naszego vana, który przyjechał z pomocą humanitarną, i to był absolutnie przerażający widok - powiedział CNN Puryszew.