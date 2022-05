Marina Owsiannikowa, rosyjska dziennikarka z Nagrodą Vaclava Havla. Pokazała antywojenny plakat w rosyjskiej telewizji

W czasie przemowy oceniła, że przez wiele lat "myliła się" w ocenie tego, jak funkcjonują rosyjskie władze. - W ciągu ostatnich 20 lat Rosja przerodziła się w system totalitarny. Ludzie trafiają do więzienia za to, że sprzeciwiają się wojnie, a prezydent kraju jest zbrodniarzem wojennym - mówiła.

- W ciągu 20 lat Putin zniszczył niezależne media w Rosji. Zamiast tego zbudował kłamliwą maszynę propagandową. Przez wiele lat rosyjskie media uczyły Rosjan, żeby nienawidziły Ukrainę, Stany Zjednoczone i zachodnią Europę. Wszyscy wiemy, do jakiej katastrofy to doprowadziło - dodała.

Krytyka

"Forum Wolności w Oslo przyznało nagrodę Havla 2022 rosyjskiej propagandystce Marinie Owsiannikowej. W swoim przemówieniu powiedziała, że ​​rosyjskie media od lat nakłaniają ludzi do nienawiści do Ukrainy. To prawda. I była jedną z tych, którzy byli za to odpowiedzialni" - napisał na Twitterze ukraiński dziennikarz Ostap Jarisz.