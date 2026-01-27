Szukają nastolatki, która wpadła do morza. Maltańskie media: to Polka

Malta na ujęciach archiwalnych Źródło: Reuters

Dziennik "Times of Malta" poinformował, że maltańskie siły zbrojne i Departament Ochrony Ludności Cywilnej poszukują 13-latki z Polski, która w poniedziałek około godziny 18.15 wpadła do morza w miejscowości Cirkewwa.

Gazeta ustaliła, że dziewczyna przybyła na wyspę z ojcem i bratem. Rodzina zatrzymała się w pobliskim hotelu i w poniedziałek wyszła na spacer w pobliżu południowego nabrzeża miasta. Dzieci prawdopodobnie zostały wciągnięte przez wodę podczas robienia zdjęć wzburzonego morza. Ojcu udało się uratować syna. Sam odniósł obrażenia.

Zwróciliśmy się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o potwierdzenie narodowości nastolatki i jej rodziny. Czekamy na odpowiedź.

Zostali "pochłonięci przez wzburzone morze"

Naoczny świadek zdarzenia, na którego powołuje się "Times of Malta", opisał moment, w którym rodzeństwo wpadło do wody jako "pochłonięcie przez wzburzone morze".

Dziennik poinformował o trudnych warunkach na morzu, które są niebezpieczne również dla zespołu ratunkowego. W związku z tym - czytamy w gazecie - w nocy akcja została wstrzymana. Poszukiwania wznowiono we wtorek rano. Biorą w nich udział zespoły w śmigłowcu, łodziach, a także drony.

