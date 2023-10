Nowa szczepionka przeciwko malarii z aprobatą WHO

Światowa Organizacja Zdrowia zaaprobowała nową, drugą już szczepionkę przeciwko malarii - poinformował dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. - Jako badacz malarii śniłem o dniu, w którym będziemy dysponować skuteczną i bezpieczną szczepionką, a teraz mamy aż dwie - powiedział podczas poniedziałkowego briefingu Ghebreyesus. Według agencji AP, szczepionka będzie mogła być stosowana u dzieci.

Malaria, choroba przenoszona przez niektóre gatunki komarów, dotyka rocznie blisko ćwierć miliarda ludzi i powoduje ponad 600 tysięcy zgonów, głównie w Afryce. Jak podaje UNICEF, 77 procent ofiar śmiertelnych to dzieci poniżej 5. roku życia.

Pierwsza szczepionka przeciwko malarii o nazwie Mosquirix (nazywana także RTS,S) została wprowadzona na rynek przed dwoma laty. Teraz WHO zarekomendowała stosowanie drugiej, która nazywa się R21/Matrix-M.

Jak ogłosił w poniedziałek na konferencji dyrektor generalny organizacji Tedros Adhanom Ghebreyesus , preparat został opracowany przez oksfordzkich naukowców i będzie dostępny na rynku jeszcze przed połową 2024 roku. O wyborze konkretnego produktu decydować będą rządy dotkniętych malarią państw. Cena jednej dawki nowej szczepionki będzie wynosić od 2 do 4 dolarów.

Przekazał, że "WHO dokonuje obecnie oceny szczepionki pod kątem wstępnej kwalifikacji, co jest znakiem dopuszczenia przez WHO i umożliwi GAVI (Globalnemu Sojuszowi na rzecz Szczepionek i Szczepień) oraz UNICEF zakup szczepionki od producentów".