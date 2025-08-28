"Magnat bez doświadczenia", który "wywołał zamieszanie". Co usłyszał od Putina?

Steve Witkoff spotkał się z Władimirem Putinem w Moskwie. Nagranie z 6 sierpnia Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Steve Witkoff mówił w Fox News, że "kontaktuje się ze stroną rosyjską codziennie". Jako jedyny, z bliskich współpracowników Trumpa, rozmawiał z Putinem kilkakrotnie.

Jak zwracają uwagę rozmówcy agencji Reuters, Witkoff nie ma doświadczenia w dyplomacji.

To mogło być przyczyną zamieszania, bo - jak relacjonuje Reuters - Witkoff rozmawiał z przywódcą Rosji bez protokolanta, a potem przekazał różne wersje ustaleń.

Steve Witkoff w tym tygodniu ma spotkać się w Nowym Jorku z delegacją rządową z Kijowa. Sam o tym poinformował w rozmowie z amerykańską telewizją Fox News. Tematem rozmów mają być gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, a także omówienie kwestii ewentualnego spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

Witkoff, specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa ds. Bliskiego Wschodu, uznawany za jego bliskiego współpracownika mówił w Fox News, że "kontaktuje się ze stroną rosyjską codziennie". Twierdził, że Stany Zjednoczone dążą do zakończenia wojny w Ukrainie, a jego spotkanie z Ukraińcami w Nowym Jorku będzie "dużym sygnałem".

Dyplomatyczne wysiłki i zamieszanie

Steve Witkoff jest jedynym urzędnikiem w Białym Domu, który - po wybuchu agresji zbrojnej Rosji - kilkakrotnie spotkał się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, z którym rozmawiał o sytuacji w Ukrainie.

Agencja Reuters w poniedziałkowej analizie pod tytułem "Wymiana terytoriów, której nie było", przypomniała, że ostatnie takie spotkanie odbyło się 6 sierpnia. Witkoff wówczas przekazał Trumpowi ważną wiadomość: Putin był gotowy zaoferować znaczące ustępstwa terytorialne, aby zakończyć wojnę w Ukrainie.

"Trump pochwalił wielkie postępy swojego wysłannika i zgodził się na historyczny szczyt na Alasce z Putinem, dając do zrozumienia, że ​​wymiana terytoriów jest w toku. Jednak dyplomatyczne działania wkrótce przerodziły się w zamieszanie" - podał Reuters, powołując się na dwóch rozmówców.

Co mówił Putin? Różne wersje

Po powrocie z Moskwy w rozmowie telefonicznej z kilkoma europejskimi przywódcami Witkoff zasugerował, że Putin jest gotowy wycofać się z kontrolowanych części obwodów zaporoskiego i chersońskiego w zamian za oddanie przez Kijów pozostałej części obwodów donieckiego i ługańskiego. Propozycja ta zaskoczyła wielu uczestników rozmów pokojowych, ponieważ odbiegała radykalnie od ich własnej oceny stanowiska Putina - napisał Reuters.

Witkoff zmienił swoją wersję już następnego dnia. Podczas rozmowy zwołanej przez sekretarza stanu Marca Rubia z europejskimi doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego, Witkoff stwierdził, że Putin w rzeczywistości nie oferował wycofania wojsk z kontrolowanych obszarów w obwodach zaporoskim i chersońskim.

"Witkoff, magnat nieruchomości bez żadnego doświadczenia w dyplomacji, złamał standardowy protokół, udając się na spotkanie bez protokolanta Departamentu Stanu i dlatego został bez zapisu propozycji Putina" - powiedział agencji rozmówca zaznajomiony z sytuacją.

Spontaniczny styl Trumpa

Agencja podała, że z jej rozmów z amerykańskimi i europejskimi urzędnikami wyłania się obraz prezydenta USA, który jest skłonny do szybkiego podejmowania decyzji w polityce zagranicznej, polegając bardziej na zaufanych osobach i instynkcie niż na tradycyjnych kanałach dyplomatycznych i procesie decyzyjnym typowym dla większości poprzednich administracji.

Zwolennicy Trumpa twierdzą, że jego podejście przyniosło przełom, niewyobrażalny za jego poprzednika Joe Bidena. W tym kontekście wymieniają nawiązanie stosunków USA z nowym rządem Syrii, zbombardowanie irańskich obiektów nuklearnych oraz ustanowienie bezpośrednich kontaktów z Putinem, co mogłoby zakończyć wojnę, w której zginęły setki tysięcy ludzi.

Krytycy twierdzą jednak, że spontaniczny styl Trumpa wywołał również zamieszanie w administracji i wśród sojuszników.

- Pomimo szczytu na Alasce wojna w Ukrainie wcale nie jest bliżej zakończenia - powiedział Kurt Volker, były ambasador USA przy NATO, który pełnił funkcję specjalnego przedstawiciela USA ds. Ukrainy w pierwszej kadencji Trumpa. - Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym byliśmy przed objęciem urzędu przez Trumpa - ocenił Volker. - Rosja nie zmieniła swojego stanowiska ani o jotę. Wojna trwa. Nie mamy jasnej strategii, jak skłonić Putina do jej zakończenia - dodał.

Rozczarowanie Kelloga

Niektórzy urzędnicy amerykańscy, w tym wysłannik do spraw Ukrainy Keith Kellogg, byli rozczarowani, że Witkoff wprowadził zamieszanie w Białym Domu w czasie, gdy Stany Zjednoczone przyjęły bardziej stanowcze stanowisko wobec Rosji - przekazał Reuterowi jeden z amerykańskich urzędników. Przed spotkaniem Witkoffa w Moskwie administracja Trumpa poinformowała, że ​​prezydent nałoży na Rosję nowe sankcje lub cła już 8 sierpnia, jeśli Putin nie zgodzi się zakończyć wojny w Ukrainie. Termin ten jednak minął.

Poleganiu Trumpa na zaufanych doradcach, takich jak Witkoff, towarzyszyły radykalne czystki w amerykańskim establishmencie do spraw bezpieczeństwa narodowego oraz dymisja ekspertów do spraw Rosji i Ukrainy z Pentagonu, Departamentu Stanu i Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Witkoff, bliski przyjaciel Trumpa, zyskał uznanie za swoją pracę. Jednak niektórzy urzędnicy amerykańscy i europejscy obawiają się, że Rosjanie wykorzystują jego brak doświadczenia przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy - oceniła agencja Reuters.

