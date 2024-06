Madaliny nie widziano od półtora roku. Na listę podejrzanych trafiła matka dziewczynki

Matka i ojczym 11-letniej Madaliny Cojocari, 37-letnia Diana Cojocari i 60-letni Christopher Palmiter, trafili do aresztu już w grudniu 2022 roku za niezgłoszenie organom ścigania zaginięcia dziecka. W związku z tym zarzutem w maju 2024 roku matka Madaliny została skazana na pół roku więzienia z możliwością przedłużenia kary do 17 miesięcy więzienia, wynika z dokumentów sądowych hrabstwa Mecklenburg.

Matka zaginionej na liście podejrzanych

Obecnie 37-latka jest uważana za podejrzaną w sprawie zniknięcia swojej córki - we wtorek podała policja z miasta Cornelius we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych. "Wciąż poszukujemy informacji na temat miejsca pobytu Madaliny Cojocari, której nie widziano od 21 listopada 2022 roku" - czytamy.

Zaginięcie Madaliny Cojocari

11-letnia Madalina Cojocari z Cornelius w Karolinie Północnej ostatni raz była widziana na nagraniu z kamery w szkolnym autobusie, gdy wysiadała z pojazdu. To, co działo się z nią później, wiadomo jedynie z zeznań jej opiekunów: matki oraz ojczyma. Według nich dziewczynka miała zaginąć 23 listopada 2022 roku, zgłosili to jednak dopiero ponad trzy tygodnie później, 15 grudnia . Tak długa zwłoka od razu zwróciła uwagę policjantów, którzy krótko po zgłoszeniu ponownie przesłuchali parę.

Diana Cojocari w 2022 roku wyjaśniała, że rankiem 24 listopada weszła do pokoju córki, ale jej tam nie zastała. Postanowiła, że wstrzyma się z zawiadamianiem służb do czasu, gdy jej mąż wróci do domu. 60-latek pojawił się tam wieczorem 26 listopada i powiedział żonie, że nie wie, gdzie jest jej córka. Zapytana o to, dlaczego po tej rozmowie nadal nie poinformowała policji o zniknięciu dziecka, kobieta odparła, że obawiała się reakcji męża na ewentualne zgłoszenie.