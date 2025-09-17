Logo strona główna
Świat
|

Łzy, pot i krew. Legenda igrzysk zrzuca maskę

Łukasz Przybyłowicz
Łukasz Przybyłowicz
Greg Louganis i jego pamiętny skok w Seulu w 1988 roku
Greg Louganis i jego pamiętny skok w Seulu w 1988 roku
Źródło: Getty Images
W rękach swojego trenera był narzędziem, które służyło do wykuwania medali, w zasadzie tylko złotych. "Ładny chłopiec od skoków" budził podziw, a po latach kontrowersje. W wieku 65 lat Greg Louganis wsiadł do samochodu i ruszył w siną dal, chcąc zerwać ze swoją naznaczoną skrajnymi emocjami historią. Ale tak się nie da.

Jaka jest cena olimpijskiego medalu? To zależy.

Jeśli chodzi o srebro z Montrealu 1976, gdzie Louganis jako 16-latek debiutował na igrzyskach - 30 250 dolarów. Złoto Los Angeles 1984 - już pod dwieście tysięcy dolarów. Złoto w Seulu 1988 - ciut ponad.

Łukasz Przybyłowicz
Łukasz Przybyłowicz
