Łzy, pot i krew. Legenda igrzysk zrzuca maskę

W rękach swojego trenera był narzędziem, które służyło do wykuwania medali, w zasadzie tylko złotych. "Ładny chłopiec od skoków" budził podziw, a po latach kontrowersje. W wieku 65 lat Greg Louganis wsiadł do samochodu i ruszył w siną dal, chcąc zerwać ze swoją naznaczoną skrajnymi emocjami historią. Ale tak się nie da.Artykuł dostępny w subskrypcji
Jaka jest cena olimpijskiego medalu? To zależy.
Jeśli chodzi o srebro z Montrealu 1976, gdzie Louganis jako 16-latek debiutował na igrzyskach - 30 250 dolarów. Złoto Los Angeles 1984 - już pod dwieście tysięcy dolarów. Złoto w Seulu 1988 - ciut ponad.