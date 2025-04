Zna siedem języków i trzy polskie słowa

Terlikowski: jest kilka osób, o których wszystkie media mówią Źródło: TVN24

Prawdopodobnie żaden inny kandydat na papieża nie ma na swoim koncie więcej selfie niż on. Unika blichtru, jako biskup na Filipinach wybierał autobus zamiast auta. Od lat był bliskim współpracownikiem papieża Franciszka. Nazywany jest zresztą "azjatyckim Franciszkiem" lub "azjatyckim Wojtyłą". Zdaniem bukmacherów jest obok Włocha Pietro Parolina głównym faworytem na następcę Franciszka.

Kluczowe fakty: Luis Antonio Tagle ma 67 lat, pochodzi z Filipin.

Woli, gdy ludzie zwracają się do niego jego pseudonimem - "Chito".

Przez lata kierował światowym Caritasem.

Określany jest jako przedstawiciel nowego liberalnego nurtu Kościoła.

Luis Antonio Tagle to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci współczesnego Kościoła. Jest kardynałem z Filipin i pełni funkcje proprefekta watykańskiej Dykasterii ds. Ewangelizacji.

Tomasz Terlikowski wymienia go w gronie faworytów na następcę Franciszka. Jak mówi, jego nazwisko od lat figuruje na wszystkich możliwych listach papabile. - Bardzo mocno promował go sam papież Franciszek. Jednak jego szanse zmalały, po tym jak został odwołany z funkcji szefa Caritas Internationalis - zastrzegł.

Biskup, który jeździł autobusem

Luis Antonio Tagle urodził się w 1957 r. Jego potomkowie wywodzą się z hiszpańskiej chrześcijańskiej arystokracji, która stanowiła elitę przed rewolucją filipińską w 1896 roku, a babcia od strony mamy pochodziła z zamożnej chińskiej rodziny, która wyemigrowała na Filipiny. W 1973 r. wstąpił do seminarium jezuickiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1982 roku. W tym samym roku został profesorem w lokalnym seminarium, a od 1983 do 1985 roku pełnił tam funkcję rektora.

Tagle jako arcybiskup Manili podczas mszy w Środę Popielcową w 2013 r. Źródło: DENNIS M. SABANGAN/PAP

Jest doktorem teologii na Catholic University of America w Waszyngtonie. W 1997 roku Jan Paweł II mianował go członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej opracowującej rozwiązania spornych kwestii w teologii.

Od 2001 roku był biskupem diecezji Imus na Filipinach. Dziesięć lat później Benedykt XVI mianował go arcybiskupem Manili, stolicy Filipin i prymasem tego kraju. Pełnił tą funkcję do 2020 roku.

Tagle znany jest z tego, że unika blichtru. Jako biskup zamiast samochodem poruszał się autobusem. Dużą rolę przywiązywał do kwestii społecznych, w tym pomoc ubogim, których zapraszał do siebie na posiłki.

Nie chce, by go tytułowano. Woli, gdy ludzie zwracają się do niego jego pseudonimem - "Chito".

Luis Antonio Tagle jako arcybiskup Manili, otoczony przez uczestników forum przywódców w Quezon City Źródło: ROLEX DELA PENA/PAP

Stracił funkcję, ale został łącznikiem

W 2015 r. Tagle został wybrany prezesem Caritas Internationalis. Funkcję tę pełnił porzez blisko dwie kadencje.

Na pół roku przed końcem drugiej i ostatniej, cały zarząd Caritas został odwołany przez papieża Franciszka.

Luis Antonio Tagle podczas mszy świętej w kościele Sant'Ambrogio odprawianej w ramach Dnia Caritas na Expo 2015 w Mediolanie Źródło: EPA/MOURAD BALTI

Jak podawał "Tygodnik Powszechny", powodem były "uchybienia w zarządzaniu", ale – jak zapewniano w komunikacie – nie chodziło o nadużycia finansowe czy seksualne. Jako główny powód podawało się mobbing pracowników ze strony sekretarza generalnego Aloysiusa Johna.

Tagle nadal pełnił funkcję łącznika Caritasu z tymczasową administracją. "Zdaje się, że papież nie tylko chce zapobiec nadużyciom, ale przy okazji dokonać głębszych zmian w instytucji i poprawić jej efektywność. Z raportu Caritas za 2021 r. wynika, że ponad połowę jej wydatków stanowią koszty administracyjne. A Franciszek często powtarza, że większość zbieranych środków ma trafiać do potrzebujących" - czytamy w ""Tygodniku Powszechnym".

W 2019 r. papież przeniósł go na urząd prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Zastąpił na tym stanowisku kard. Fernando Filoniego. Funkcję stracił w wyniku reformy Kurii Rzymskiej w 2022 r. Doszło wtedy do połaczenia kongregacji z Papieską Radą ds. Nowej Ewangelizacji, tworząc Dykasterię ds. Ewangelizacji. W konsekwencji dotychczasowi szefowie tych urzędów stali się pro-prefektami.

W 2020 r. papież podniósł Tagle do rangi kardynała-biskupa.

Jakie poglądy ma Tagle?

Tagle był bliskim współpracownikiem papieża Franciszka z Kurii Rzymskiej. Określany jest jako przedstawiciel nowego nurtu Kościoła.

Luis Antonio Tagle podczas mszy świętej w jubileuszowym kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Sopocie Źródło: Andrzej Jackowski/PAP

Jasno wyrażał swoje stanowisko odnośnie aborcji i antykoncepcji, nazywając je "praktycznym ateizmem". Stanowczo wypowiadał się też przeciwko eutanazji.

Z drugiej strony stawał w obronie osób LGBTQ, krytykując kościół za ostre słowa w ich kierunku. Tagle wręcz wyraził zdumienie i niedowierzanie, że cierpienie, którego doświadczały takie osoby z powodu dezaprobaty społeczeństwa, mogło być kiedykolwiek uznane za sprawiedliwą konsekwencję ich czynów.

Uważa, że ​​Kościół musi "nauczyć się" swojego nauczania o miłosierdziu, częściowo z powodu "zmian w wrażliwości kulturowej i społecznej". Jest zdania, że osoby LGBTQ, rozwiedzione i ponownie żonate powinni mieć możliwość przystępowania do komunii świętej. Popiera dyskusję o celibacie.

Głośno krytykował postawę Kościoła wobec drapieżców seksualnych. - Brak odpowiedzi z naszej strony na cierpienia ofiar, posunięte aż do odrzucania i ukrywania skandalu, by chronić sprawców i instytucję zraniło naszych ludzi - oceniał podczas pierwszego w historii szczytu poświęconego kościelnej pedofilii zorganizowanego 21 lutego 2019 roku w Watykanie.

Tagle wypowiadał się też wielokrotnie o migrantach. Podkreślał, by widzieć Jezusa w nich i w sobie.

Zna siedem języków i trzy polskie słowa

Tagle biegle posługuje się aż siedmioma językami. Ojczystym - tagalskim, którym posługuje się co czwarty Filipińczyk, biegle mówi po angielski i włosku, potrafi też biegle czytać po hiszpańsku, francusku, koreańsku i łacinie.

Tagle świetnie dogaduje się z młodzieżą. W 2009 roku był inicjatorem pierwszego spotkania młodych katolików z Azji. Jest dynamicznym mówcą, któremu zwykle towarzyszy uśmiech.

Podczas spotkania z wiernymi i dziennikarzami (2013 r.) Źródło: DENNIS M. SABANGAN/PAP

W 2018 roku, jako szef światowego Caritasu, był gościem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. - Caritas to nie tylko idea, to styl życia. Jeśli zaczniesz żyć dla innych, to będzie nawyk, który przekażesz dalej - mówił.

Po spotkaniu uczestnicy oblegli Tagle i robili sobie z nim selfie. "Czasami zastanawiam się, czy jest najbardziej 'selfie’owym' kardynałem na planecie. Gdziekolwiek się udaje, otaczają go tłumy ludzi proszących o selfie, a on uprzejmie je przyjmuje" - pisała Michelle Hough z Caritas Internationalis.

Podczas wizyty w 2018 r. był też jednym z gości łodzkiego festiwalu Paradise in the City. Wygłosił wtedy rekolekcje dla kapłanów w łódzkiej bazylice archikatedralnej. Przepraszał wówczas, że nie mówi po polsku, zaznaczając jednak, że zna trzy polskie słowa związane z jedzeniem. - "Kiełbasa" and "pierniki" - powiedział.

Dopytywany przez arcybiskupa Grzegorza Rysia jakie jest trzecie słowo, przyznał ze śmiechem: "wódka".

W Polsce ostatni raz był kilka tygodni temu - 8 i 9 marca spotkał się z wiernymi w Sopocie i Gdańsku. Pierwszego dnia w jubileuszowym kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Sopocie wygłosił konferencję pt. "Nadzieja zawieść nie może – inspiracje w poszukiwaniu oznak wiosny Kościoła". W niedzielę 9 marca sprawował mszę o godz. 10.00 w oliwskiej katedrze.

Luis Antonio Tagle podczas mszy świętej w jubileuszowym kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Sopocie Źródło: Andrzej Jackowski/PAP

25 lutego na placu Świętego Piotra odprawiał modlitwę różańcową za zdrowie papieża Franciszka.