Świat

Wypadek popularnej wśród turystów kolejki. Zabici i ranni

epa12350146
Tragiczny wypadek w Lizbonie
Co najmniej 15 osób zginęło w wypadku kolejki Gloria w Lizbonie. Jest wielu rannych. - To tragiczny dzień dla naszego miasta. Lizbona jest w żałobie - powiedział burmistrz Carlos Moedas.

Gloria łączy niżej położoną dzielnicę Lizbony Baixa z tętniącą życiem dzielnicą Bairro Alto. Jest bardzo popularna wśród turystów, korzystają też z niej chętnie mieszkańcy. Może pomieścić 42 osoby. Takie kolejki są nieodłącznym elementem krajobrazu portugalskiej stolicy.

Do wypadku doszło w środę późnym popołudniem. Przyczyny nie są na razie znane. Co najmniej 15 osób zginęło, jest wielu rannych - według CNN Portugal pięć osób jest w ciężkim stanie, a 13, w tym trzyletnie dziecko, odniosło lżejsze obrażenia. Władze nie podały tożsamości ani narodowości ofiar, jednak poinformowały, że wśród zmarłych są obywatele innych państw.

- To tragiczny dzień dla naszego miasta. Lizbona jest w żałobie - powiedział burmistrz portugalskiej stolicy Carlos Moedas.

Koordynujący akcję ratowniczą komendant Alexandre Rodrigues przekazał, że do godziny 20.30 udało się wydobyć z wagonu kolejki wszystkie poszkodowane osoby.

Elevador da Gloria w Lizbonie
Elevador da Gloria w Lizbonie
Źródło: Shutterstock

Autorka/Autor: kg

Źródło: Reuters, PAP, CNN Portugal

Źródło zdjęcia głównego: MIGUEL A. LOPES/LUSA/PAP/EPA

