Dwie ofiary ataku w restauracji. Policja zorganizowała obławę

Z przekazanych przez policję wstępnych ustaleń wynika, że ofiarami zabójstwa są ojciec i syn - właściciele jednej z lokalnych firm. Służby policyjne poinformowały, że zgon obu mężczyzn potwierdzono po przewiezieniu ich do szpitala w położonej na przedmieściach Lizbony miejscowości Barreiro.

Trwa obława w Lizbonie i okolicach

Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o ataku w restauracji policja zorganizowała obławę na agresora na terenie aglomeracji lizbońskiej. Uciekł on z miejsca przestępstwa samochodem. W obławie uczestniczy około 30 funkcjonariuszy. Domniemanym mordercą, według ustaleń lokalnych mediów, jest jeden z byłych wspólników zastrzelonych mężczyzn. Policja przypuszcza, że napastnik podczas ataku nie działał w pojedynkę.

