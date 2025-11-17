Logo strona główna
Świat

Dwie ofiary ataku w restauracji. Policja zorganizowała obławę

Portugalska policja
Stolica Portugalii, Lizbona
Źródło: Google Earth Pro
Portugalska policja stara się zatrzymać osoby odpowiedzialne za zastrzelenie dwóch osób - ojca i syna. Do zdarzenia doszło na przedmieściach Lizbony.

Z przekazanych przez policję wstępnych ustaleń wynika, że ofiarami zabójstwa są ojciec i syn - właściciele jednej z lokalnych firm. Służby policyjne poinformowały, że zgon obu mężczyzn potwierdzono po przewiezieniu ich do szpitala w położonej na przedmieściach Lizbony miejscowości Barreiro.

Trwa obława w Lizbonie i okolicach

Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o ataku w restauracji policja zorganizowała obławę na agresora na terenie aglomeracji lizbońskiej. Uciekł on z miejsca przestępstwa samochodem. W obławie uczestniczy około 30 funkcjonariuszy. Domniemanym mordercą, według ustaleń lokalnych mediów, jest jeden z byłych wspólników zastrzelonych mężczyzn. Policja przypuszcza, że napastnik podczas ataku nie działał w pojedynkę.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: bż/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

PolicjaPortugaliaPrzestępstwa
