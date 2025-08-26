Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nowa koalicja rządząca na Litwie. Współtworzą ją Polacy

Sejm Litwa
Premier Litwy Gintautas Paluckas podał się do dymisji
Źródło: Reuters
Na Litwie w poniedziałek powstała nowa koalicja rządowa. W skład jednej z partii, która będzie tworzyć przyszły litewski rząd, wchodzi trzech posłów narodowości polskiej.
Kluczowe fakty:
  • Pod koniec lipca dotychczasowy premier Litwy Gintautas Paluckas podał się do dymisji. Politykowi zarzucane są działania korupcyjne.
  • Po upadku jego rządu zawiązała się nowa koalicja, złożona z czterech sejmowych ugrupowań: Litewskiej Partii Socjaldemokratyczna (LSDP), Świtu Niemna, Związku Rolników, Zielonych (LVŻS) i Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR).
  • Koalicja na stanowisko premierki wysunęła Ingę Ruginiene. Głosowanie nad wotum zaufania dla jej rządu odbędzie się jeszcze we wtorek.

Zgodnie z umową Litewska Partia Socjaldemokratyczna (LSDP) będzie kierować dziewięcioma resortami, Świt Niemna otrzymał trzy resorty, Związek Rolników i Zielonych oraz Akcja Wyborcza Polaków na Litwie - Związek Chrześcijańskich Rodzin do podziału będą mieli dwa ministerstwa. Według zapowiedzi, AWPL-ZChR przypadnie ministerstwo sprawiedliwości.

Przewodniczący AWPL-ZChR, europoseł Waldemar Tomaszewski nie komentuje na razie kwestii stanowisk. Podkreśla natomiast, że priorytetem jego partii "jest troska o zwykłego obywatela, sprawiedliwość społeczna, realizacja polityki prorodzinnej i realizacja zasady niełączenia polityki z biznesem".

Tomaszewski przypomina, że kierowana przez niego partia już trzykrotnie wchodziła w skład koalicji rządzących - w latach 2000, 2006 i 2016 - a obecni posłowie: Rita Tamaszuniene, Jarosław Narkiewicz i Czesław Olszewski są doświadczonymi politykami, którzy w Sejmie pracują od kilku kadencji, zajmowali też kierownicze stanowiska w resortach.

Nowa koalicja na Litwie po upadku rządu Paluckasa

Nowa koalicja rządząca na Litwie została sformułowana po upadku rządu Gintautasa Paluckasa, któremu zarzucane są działania korupcyjne. Premier Paluckas podał się do dymisji 31 lipca bieżącego roku. Dotychczasową centrolewicową koalicję rządzącą tworzyły trzy ugrupowania: LSDP (przed rokiem w wyborach parlamentarnych zdobyła 52 mandaty w 141-osobowym Sejmie), Świt Niemna (20 mandatów) i Związek Demokratyczny "W imię Litwy" (14 mandatów).

W wyniku negocjacji politycznych Związek Demokratyczny "W imię Litwy" nie został zaproszony do koalicji, gdyż odmówił współpracy ze Świtem Niemna, określanym często jako ugrupowanie populistyczne. Do koalicji dołączył Związek Rolników i Zielonych, który wspólnie z AWPL-ZChR ma w parlamencie 11 mandatów.

Poprzednia koalicja rządząca miała 86 głosów w 141-osobowym Sejmie. Obecna będzie miała 82.

Litwa gotowa wysłać żołnierzy na Ukrainę. Podają liczbę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Litwa gotowa wysłać żołnierzy na Ukrainę. Podają liczbę

Kandydatka na premierkę Litwy i priorytety przyszłego rządu

Pierwszym zadaniem nowego składu rządzącego będzie zatwierdzenie na stanowisku premierki Ingi Ruginiene, kandydatki socjaldemokratów zaaprobowaną przez prezydenta Gitanasa Nausedę. Głosowanie odbędzie się we wtorek.

Po zmianie koalicji rządzącej zajdą też zmiany na kierowniczych stanowiskach parlamentu. Obecny przewodniczący Sejmu Saulius Skvernelis, lider Związku Demokratycznego "W imię Litwy" już zapowiedział, że zrezygnuje ze stanowiska. Obejmie je obecny pierwszy wiceprzewodniczący parlamentu, socjaldemokrata Juozas Olekas.

Nowa koalicja rządząca do zadań priorytetowych zalicza bezpieczeństwo i obronę, wsparcie dla biznesu, poprawę warunków życia rodzin i wychowania dzieci, inwestycje w drogi i energetykę. Zobowiązuje się do wspierania Ukrainy w walce z rosyjską agresją i na jej drodze do integracji z Unią Europejską i NATO.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
LitwaPolitykaGitanas Nauseda
Czytaj także:
Karol Nawrocki
"Prezydentura konfrontacyjna, ale w głupi sposób". Petru: Nawrocki wali na oślep
Polska
Zwierzę biegało po drodze technicznej wzdłuż granicy (zdjęcie ilustracyjne)
Migranci chcieli przekroczyć granicę. Ranny żołnierz
Białystok
imageTitle
Sensacja w US Open. Najgorszy wynik od jedenastu lat
EUROSPORT
Zniszczenia w Wietnamie po przejściu tajfunu Kajiki
Tajfun sparaliżował stolicę. Nie żyją trzy osoby
METEO
imageTitle
Alcaraz zaskoczył kibiców jeszcze przed meczem
EUROSPORT
imageTitle
Przegapił gola swojego piłkarza. Nietypowa scena w meczu Liverpoolu
EUROSPORT
Google (zdjęcie ilustracyjne)
Google kontra Ceneo. Gigant zapłaci miliony
BIZNES
Białystok. Akcja solidarnościowa w z Andrzejem Poczobutem
Nieustannie solidaryzują się z Poczobutem. "My pamiętamy i widzimy sens"
Świat
imageTitle
Fręch przygotowana na wszystko. "Piłki jak kamienie"
EUROSPORT
Do zdarzenia doszło w Pułtusku
Nagrały nagą podopieczną domu pomocy społecznej. Sąd skazał jedną z opiekunek
WARSZAWA
Najbogatsi ludzie świata na inauguracji prezydentury Donalda Trumpa
Trump broni gigantów przed podatkami: nie są już światową "skarbonką" ani "popychadłem"
BIZNES
Upał
Nadciąga gorąco. Możliwe alarmy drugiego stopnia
METEO
imageTitle
Majchrzak o wydarzeniach na korcie. "Nie mogłem opanować emocji"
EUROSPORT
Statek
Podejrzewali rosyjską załogę o szpiegostwo. Media: statek wiezie stal z Polski
Świat
Lisa Cook
Oskarżenia nie ma, ale Trump widzi "wystarczające powody". Zwolnił członkinię Fed
Świat
imageTitle
Czas na Świątek. Plan transmisji meczów US Open
EUROSPORT
Radosław Sikorski
Sikorski rozmawiał z szefami dyplomacji o Ukrainie. "Kluczowe znaczenie Polski"
Polska
imageTitle
Świetny mecz Magdaleny Fręch w US Open
EUROSPORT
Mikrofon Russia Today (zdjęcie ilustracyjne)
Media z Rosji "jak woda, która przesiąka w pęknięcia". Szerzą propagandę na Zachodzie
Świat
pap_20180607_0EC
"Zwyczajnie szkodliwa opinia". Episkopat "działa wbrew interesowi dzieci"
Polska
Prezydent Donald Trump
Do więzienia za znieważenie flagi
Świat
Marco Rubio
"Perspektywa zawieszenia broni" tematem rozmowy szefów dyplomacji
Świat
Karol Nawrocki
Kolejne weta, atak Izraela na szpital, sportowe sukcesy Polaków
TO WARTO WIEDZIEĆ
Pogodny dzień, Ornontowice (Śląskie)
Raczej pogodnie, ale miejscami może zagrzmieć
METEO
imageTitle
Majchrzak stracił seta i sporo nerwów, ale wygrał po raz pierwszy od sześciu lat
EUROSPORT
imageTitle
Wielka sensacja w Nowym Jorku. Mistrzyni Australian Open już za burtą
EUROSPORT
Atak na taksówkarza w Krakowie
Poszukiwania nożownika po ataku na taksówkarza. Znaleziono zwłoki
Kraków
Gmach Pentagonu
Departament wojny w USA? Trump: musimy do tego wrócić
Świat
imageTitle
Polki biją się w pierś po fatalnym secie. "Nie byłyśmy na to przygotowane"
EUROSPORT
Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Gdańska
Kaczyński przestrzega Konfederację
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica