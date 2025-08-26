Nowa koalicja rządząca na Litwie. Współtworzą ją Polacy

Premier Litwy Gintautas Paluckas podał się do dymisji Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Pod koniec lipca dotychczasowy premier Litwy Gintautas Paluckas podał się do dymisji. Politykowi zarzucane są działania korupcyjne.

Po upadku jego rządu zawiązała się nowa koalicja, złożona z czterech sejmowych ugrupowań: Litewskiej Partii Socjaldemokratyczna (LSDP), Świtu Niemna, Związku Rolników, Zielonych (LVŻS) i Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR).

Koalicja na stanowisko premierki wysunęła Ingę Ruginiene. Głosowanie nad wotum zaufania dla jej rządu odbędzie się jeszcze we wtorek.

Zgodnie z umową Litewska Partia Socjaldemokratyczna (LSDP) będzie kierować dziewięcioma resortami, Świt Niemna otrzymał trzy resorty, Związek Rolników i Zielonych oraz Akcja Wyborcza Polaków na Litwie - Związek Chrześcijańskich Rodzin do podziału będą mieli dwa ministerstwa. Według zapowiedzi, AWPL-ZChR przypadnie ministerstwo sprawiedliwości.

Przewodniczący AWPL-ZChR, europoseł Waldemar Tomaszewski nie komentuje na razie kwestii stanowisk. Podkreśla natomiast, że priorytetem jego partii "jest troska o zwykłego obywatela, sprawiedliwość społeczna, realizacja polityki prorodzinnej i realizacja zasady niełączenia polityki z biznesem".

Tomaszewski przypomina, że kierowana przez niego partia już trzykrotnie wchodziła w skład koalicji rządzących - w latach 2000, 2006 i 2016 - a obecni posłowie: Rita Tamaszuniene, Jarosław Narkiewicz i Czesław Olszewski są doświadczonymi politykami, którzy w Sejmie pracują od kilku kadencji, zajmowali też kierownicze stanowiska w resortach.

Nowa koalicja na Litwie po upadku rządu Paluckasa

Nowa koalicja rządząca na Litwie została sformułowana po upadku rządu Gintautasa Paluckasa, któremu zarzucane są działania korupcyjne. Premier Paluckas podał się do dymisji 31 lipca bieżącego roku. Dotychczasową centrolewicową koalicję rządzącą tworzyły trzy ugrupowania: LSDP (przed rokiem w wyborach parlamentarnych zdobyła 52 mandaty w 141-osobowym Sejmie), Świt Niemna (20 mandatów) i Związek Demokratyczny "W imię Litwy" (14 mandatów).

W wyniku negocjacji politycznych Związek Demokratyczny "W imię Litwy" nie został zaproszony do koalicji, gdyż odmówił współpracy ze Świtem Niemna, określanym często jako ugrupowanie populistyczne. Do koalicji dołączył Związek Rolników i Zielonych, który wspólnie z AWPL-ZChR ma w parlamencie 11 mandatów.

Poprzednia koalicja rządząca miała 86 głosów w 141-osobowym Sejmie. Obecna będzie miała 82.

Kandydatka na premierkę Litwy i priorytety przyszłego rządu

Pierwszym zadaniem nowego składu rządzącego będzie zatwierdzenie na stanowisku premierki Ingi Ruginiene, kandydatki socjaldemokratów zaaprobowaną przez prezydenta Gitanasa Nausedę. Głosowanie odbędzie się we wtorek.

Po zmianie koalicji rządzącej zajdą też zmiany na kierowniczych stanowiskach parlamentu. Obecny przewodniczący Sejmu Saulius Skvernelis, lider Związku Demokratycznego "W imię Litwy" już zapowiedział, że zrezygnuje ze stanowiska. Obejmie je obecny pierwszy wiceprzewodniczący parlamentu, socjaldemokrata Juozas Olekas.

Nowa koalicja rządząca do zadań priorytetowych zalicza bezpieczeństwo i obronę, wsparcie dla biznesu, poprawę warunków życia rodzin i wychowania dzieci, inwestycje w drogi i energetykę. Zobowiązuje się do wspierania Ukrainy w walce z rosyjską agresją i na jej drodze do integracji z Unią Europejską i NATO.

