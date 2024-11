"Nawet niech nie próbują zgłaszać". Prezydent nie zaakceptuje ministrów

Prezydent Litwy zapowiedział, że nie zatwierdzi kandydatów na stanowiska ministrów z partii Świt Niemna. Ugrupowanie Remigijusa Żemaitaitisa oskarżane jest o antysemityzm. Zdaniem Gitanasa Nausedy włączenie tego stronnictwa do nowej koalicji rządzącej było "błędem".

Lider Świtu Niemna oskarżany o antysemityzm

Żemaitaitis, lider Świtu Niemna - partii, która powstała przed rokiem - jest sądzony za podżeganie do nienawiści wobec Żydów, a także inne działania godzące w godność tej grupy etnicznej. Sąd Konstytucyjny Litwy uznał go za winnego naruszenia konstytucji i przysięgi poselskiej, w wyniku czego Żemaitaitis złożył mandat.

Przewodniczący Świtu Niemna odrzuca oskarżenia, twierdząc, że w swoich wpisach w mediach społecznościowych krytykował Izrael , a nie naród żydowski. Wystosował list do ambasadorów krajów NATO i Unii Europejskiej na Litwie, w którym przekonywał, że ani on, ani kierowana przez niego partia nie są antysemickie.

Socjaldemokraci krytykowani za zaproszenie Świtu Niemna do koalicji

Zaproszenie Świtu Niemna do koalicji rządzącej skrytykowali politycy zagraniczni, m.in. przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu USA Ben Cardin, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych niemieckiego parlamentu, socjaldemokrata Michael Roth, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Obrony izraelskiego parlamentu Juli Edelstein oraz wicemarszałek Senatu RP Michał Kamiński.

"Z trwogą przyjmuję zapowiedź wejścia do rządu Republiki Litewskiej sił jawnie szowinistycznych i antysemickich" - napisał Kamiński 9 listopada na Facebooku. "Gdy Rosja jawnie wspiera wrogów Izraela, nie może być miejsca na antysemityzm" - dodał.

Decyzję socjaldemokratów o zaproszeniu Świtu Niemna do koalicji krytykują też politycy rządzącej dotychczas centroprawicy i litewskie społeczeństwo obywatelskie.

Aktywiści zapowiedzieli, że we czwartek, w czasie zaprzysiężenia nowo wybranych posłów, zorganizują przed parlamentem akcję protestacyjną "Dziesięć minut ciszy". Będzie to apel do socjaldemokratów, Związku Demokratycznego "W imię Litwy" i prezydenta Nausedy o zmianę koalicji.