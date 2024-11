Moment katastrofy samolotu w Wilnie. Nagranie

W Wilnie, tuż obok lotniska, rozbił się w poniedziałek samolot transportowy. Agencja Reutera opublikowała nagranie, na którym widać ostatnie chwile lotu i moment, w którym doszło do katastrofy.

Nagranie, opublikowane przez agencję Reutera, pochodzi z kamer monitoringu. Ukazuje ostatnie chwile lotu samolotu transportowego, który zbliżał się do lotniska w Wilnie. W pewnym momencie maszyna znika, jej widok zasłania budynek. Po chwili widać kulę ognia wywołaną przez wybuch samolotu.

Lot z Lipska

Samolot transportowy linii SWIFT operujący dla firmy DHL leciał z Lipska w Niemczech do Wilna. Maszyna w poniedziałek nad ranem uderzyła w budynek mieszkalny w pobliżu lotniska w stolicy. Policja poinformowała, że samolot rozbił się podczas podchodzenia do lądowania. Rzecznik lotniska przekazał, że był to Boeing 737-400.