Jego śpiew próbował naśladować McCartney, był inspiracją Prince'a. Zmarł Little Richard

Little Richard, znany między innymi z przeboju "Tutti Frutti", zmarł w sobotę w wieku 87 lat - poinformował na swojej stronie internetowej magazyn "Rolling Stone". Piosenkarz, pianista i pastor jest uważany za jednego z pionierów rock and rolla.

Richard Wayne Penniman, znany jako Little Richard, urodził się 5 grudnia 1932 roku w Macon w stanie Georgia. W drugiej połowie lat 50. zasłynął takimi przebojami jak: "Tutti Frutti", "Long Tall Sally", "Rip It Up", "Lucille" i "Good Golly, Miss Molly". Weszły one do kanonu muzyki rozrywkowej. Jak pisze agencja AP, jego charakterystyczny śpiew i gra na fortepianie nieodwracalnie zmieniły muzykę popularną.