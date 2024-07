Listy-bomby w ambasadach i u członków rządu. 74-latek skazany

Krajowy Sąd Karny i Administracyjny Hiszpanii w Madrycie skazał we wtorek 74-letniego mieszkańca prowincji Burgos na 18 lat więzienia za wysyłanie listów z ładunkami wybuchowymi do członków rządu, w tym premiera Pedro Sancheza, a także do ambasad USA i Ukrainy w Hiszpanii.

Chciał zakończenia pomocy dla Ukrainy

Senior został zatrzymany w 2023 roku, po tym, jak eksperci z laboratorium kryminalistycznego potwierdzili, że na wysyłanych jesienią 2022 roku do różnych instytucji paczkach z ładunkami wybuchowymi widnieje ten sam charakter pisma, a pobrane z nich ślady DNA należą do tej samej osoby.

Gonzalez wysyłał ładunki z materiałami wybuchowymi

Od 24 listopada 2022 roku, kiedy list-bombę wysłano do premiera Pedro Sancheza, przesyłki z ładunkami wybuchowymi trafiły też do ministerstwa obrony Hiszpanii, jednej z firm zbrojeniowych z Saragossy, do bazy wojskowej w Torrejon de Ardoz pod Madrytem, a także do znajdujących się w hiszpańskiej stolicy ambasad USA i Ukrainy.