To już coraz częstszy problem w tym kraju. Ruch lotniczy znowu był zawieszony

Rzecznik portu lotniczego poinformował, że było to spowodowane pojawieniem się drona.
W ostatnim czasie w Belgii wzrosła liczba niezidentyfikowanych bezzałogowców, w tym w pobliżu obiektów wojskowych. Drony zakłócały działanie lotnisk w Liege i Brukseli.
Minister obrony Niemiec: to może mieć związek ze sprawą zamrożonych aktywów Rosji
Według ministra obrony Niemiec Borisa Pistoriusa, cytowanego przez agencję Reutera, bezzałogowce nad Belgią mogą być związane z rozmowami w Unii Europejskiej na temat wykorzystania rosyjskich aktywów zamrożonych na Zachodzie. Większość środków należących do Centralnego Banku Rosji znajduje się w belgijskiej instytucji Euroclear w Brukseli.
W Unii dyskutuje się o ewentualnym wykorzystaniu tych funduszy, aby sfinansować nimi odbudowę Ukrainy i wesprzeć obronę Kijowa przed agresją Rosji. Na październikowym szczycie UE w Brukseli nie doszło jednak do porozumienia w tej sprawie.
Autorka/Autor: mjz/akw
Źródło: Reuters, PAP
