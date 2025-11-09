Logo strona główna
Świat

To już coraz częstszy problem w tym kraju. Ruch lotniczy znowu był zawieszony

Lotnisko w belgijskim Liege
Kilkanaście dronów nad belgijską bazą wojskową
Źródło: TVN24
Lotnisko w belgijskim mieście Liege zawiesiło w sobotę na krótki czas ruch lotniczy. To kolejny już tego rodzaju przypadek w ostatnich dniach.

Rzecznik portu lotniczego poinformował, że było to spowodowane pojawieniem się drona.

W ostatnim czasie w Belgii wzrosła liczba niezidentyfikowanych bezzałogowców, w tym w pobliżu obiektów wojskowych. Drony zakłócały działanie lotnisk w Liege i Brukseli.

Lotnisko w belgijskim Liege
Lotnisko w belgijskim Liege
Źródło: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Minister obrony Niemiec: to może mieć związek ze sprawą zamrożonych aktywów Rosji  

Według ministra obrony Niemiec Borisa Pistoriusa, cytowanego przez agencję Reutera, bezzałogowce nad Belgią mogą być związane z rozmowami w Unii Europejskiej na temat wykorzystania rosyjskich aktywów zamrożonych na Zachodzie. Większość środków należących do Centralnego Banku Rosji znajduje się w belgijskiej instytucji Euroclear w Brukseli.

W Unii dyskutuje się o ewentualnym wykorzystaniu tych funduszy, aby sfinansować nimi odbudowę Ukrainy i wesprzeć obronę Kijowa przed agresją Rosji. Na październikowym szczycie UE w Brukseli nie doszło jednak do porozumienia w tej sprawie.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: mjz/akw

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

BelgiaDronyRosjaUnia EuropejskaLotnictwosamoloty
