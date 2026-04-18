Świat Pocisk moździerzowy spadł w pobliżu konwoju polskiego kontyngentu

Żołnierze UNIFIL (nagranie podglądowe)

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"W sobotę, 18 kwietnia br., podczas realizacji konwoju pomiędzy bazami przez żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL doszło do incydentu w rejonie operacji. W bezpośredniej bliskości konwoju spadł pocisk moździerzowy." - napisano w oświadczeniu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Według oświadczenia żaden żołnierz nie odniósł obrażeń. Odnotowano lekkie uszkodzenia trzech pojazdów.

Żaden z żołnierzy Polskiego… pic.twitter.com/6Ww1js6IVq — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) April 18, 2026 Rozwiń

Dowództwo operacyjne poinformowało, też, że w związku z incydentem "wdrożono dodatkowe środki ostrożności, a realizacja konwojów została czasowo wstrzymana".

W oświadczeniu dowództwo oddało też hołd francuskiemu żołnierzowi, który zginął w sobotę w trakcie realizacji zadań w rejonie operacji.