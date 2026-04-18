Pocisk moździerzowy spadł w pobliżu konwoju polskiego kontyngentu
"W sobotę, 18 kwietnia br., podczas realizacji konwoju pomiędzy bazami przez żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL doszło do incydentu w rejonie operacji. W bezpośredniej bliskości konwoju spadł pocisk moździerzowy." - napisano w oświadczeniu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
Według oświadczenia żaden żołnierz nie odniósł obrażeń. Odnotowano lekkie uszkodzenia trzech pojazdów.
Dowództwo operacyjne poinformowało, też, że w związku z incydentem "wdrożono dodatkowe środki ostrożności, a realizacja konwojów została czasowo wstrzymana".
W oświadczeniu dowództwo oddało też hołd francuskiemu żołnierzowi, który zginął w sobotę w trakcie realizacji zadań w rejonie operacji.
