Leonardo DiCaprio pożegnał zmarłą przyjaciółkę

Jane Goodall nie żyje. Ceniona badaczka szympansów miała 91 lat

Jane Goodall, wybitna badaczka szympansów i obrończyni praw zwierząt, zmarła 1 października w wieku 91 lat. Jej pogrzeb odbył się w Waszyngtonie kilka tygodni później, 12 listopada. Mimo że całe życie zajmowała się badaniami szympansów, w wywiadach wspominała, że jej ulubionymi zwierzętami są psy. Gdy urna z jej prochami przybyła do świątyni, 20 tych zwierząt czekało na nią na schodach. Pluszowy szympans, ściskający banana, siedział na wąskiej drewnianej poręczy przed ławkami jako cichy, żartobliwy ukłon w jej stronę - relacjonuje "Time". Nabożeństwo było transmitowane na żywo.

Podczas uroczystości w Katedrze Narodowej mowę wygłosił między innymi Leonardo DiCaprio. Wspominał swoją przyjaźń i współpracę z Goodall. Podobnie jak badaczka, laureat Oscara, który w we wtorek obchodził 51. urodziny, znany jest z zaangażowania na rzecz ochrony środowiska i działań na rzecz klimatu.

Leonardo DiCaprio przemawia podczas pogrzebu Jane Goodall Źródło: Newscom/PAP/EPA

- Większość ludzi znała ją jako Jane Goodall, ikonę, legendę - mówił podczas ceremonii - Ale Jane, którą miałem szczęście poznać, była delikatna, ciekawa świata, zabawna, dowcipna i absolutnie nie do zatrzymania.

Wspominał także nocne rozmowy, podczas których omawiali swoje nadzieje dla przyszłych pokoleń. "Schowani w kącie" - jak wspominał - rozmawiali o bioróżnorodności i polityce. Przypomniał także prosty, ale wymowny moment, kiedy robili sobie razem zdjęcie. - Patrzyłem prosto w obiektyw. Kiedy spojrzałem w lewo, Jane patrzyła prosto na mnie. Powiedziała mi, że woli robić zdjęcia w ten sposób, ponieważ dla niej nigdy nie liczył się sam obraz - zauważył. - Ta krótka chwila mówiła wszystko o tym, kim była: oświeconym Homo sapiens - dodał.

Wzruszające pożegnanie Jane Goodall

- Kiedy większość z nas myśli o problemach środowiskowych, zwykle skupiamy się na zniszczeniach i stratach, i przyznaję, że sam zawsze się z tym zmagałem. Ale Jane przynosiła nadzieję. Zawsze! - mówił aktor podczas nabożeństwa żałobnego ku czci zmarłej. - Nigdy nie pogrążała się w rozpaczy. Skupiała się na tym, co można zrobić - kontynuował. Podkreślił, że badaczka przypominała, że zmiana "zaczyna się od współczucia", a nasze człowieczeństwo jest "naszym największym narzędziem".

- Tak, potrafiła być trzeźwo myśląca, a nawet bezpośrednia w kwestii chciwości naszego gatunku i bezlitosnej konsumpcji - przyznał. Komentował, że pod szczerością Jane Goodall kryła się niezachwiana wiara, że "​​każdy głos ma znaczenie, że wszyscy jesteśmy połączeni ze światem żywych i że każdy z nas może coś zmienić". Jak podkreśla "The Hollywood Reporter", Leonardo DiCaprio bywa nazywany "najbardziej ekologicznym facetem w Hollywood". Działa aktywnie na rzecz ochrony środowiska, zainwestował w firmę produkującą wegańskie mięso i przekazał miliony dolarów na rzecz ochrony dzikiej przyrody i walkę ze zmianami klimatu.

- To zaszczyt móc tu dziś stać i oddawać hołd osobie o tak ogromnym znaczeniu. Niezwykłej kobiecie, która zmieniła nie tylko świat, ale i wielu z nas, mojej dobrej przyjaciółce, Jane Goodall - przyznał na koniec.

Kim była Jane Goodall?

Brytyjska etolog i prymatolog urodziła się w 1934 roku w Londynie. Była jedną z najwybitniejszych orędowniczek ochrony przyrody i dobrostanu zwierząt na świecie, a swoich odkryć dotyczących szympansów dokonała już w wieku 26 lat. Bez formalnego wykształcenia, za to uzbrojona w cierpliwość i zaangażowanie, zdołała swoimi obserwacjami podważyć ówczesną naukę - zaobserwowała bowiem, że szympansy wytwarzają narzędzia i używają ich, co niegdyś uważane było za cechę wyłącznie ludzką.

Jane Goodall była znaną i cenioną badaczką szympansów Źródło: DEAN LEWIS/EPA/PAP

Podczas badań brytyjska naukowczyni zauważyła, że zwierzęta te nie tylko mają osobowość, ale także są zdolne do wyrażania emocji, jak radość i smutek, a także do racjonalnego myślenia. Jej zdaniem wymiana uścisków, całusów czy wzajemne poklepywanie wśród szympansów wskazuje na bliskie więzi między członkami rodziny, ale też innymi osobnikami. Badaczka obserwowała także przypadki agresji i przemocy wśród członków stada. Goodall wytyczała szlaki innym kobietom zajmującym się prymatologią (dział zoologii zajmujący się ssakami naczelnymi) i ochroną przyrody. Wśród nich była m.in. amerykańska zoolożka Dian Fossey.

Goodall była autorką książek naukowych i popularnonaukowych, niektóre z nich zostały przetłumaczone na język polski, m.in. "W cieniu człowieka", "Zabójcy bez winy", "Przez dziurkę od klucza. Najważniejsza książka o naszych najbliższych krewnych”, "Księga nadziei. Poradnik przetrwania w trudnych czasach".

