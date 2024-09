Kto nie zna rosyjskiego, ten nie wyleci z ojczyzny

Rząd Turkmenistanu rozszerzył wachlarz działań stosowanych w celu ograniczania emigracji. Od niedawna usiłujący opuścić kraj regularnie cofani są z lotniska w stolicy ze względu na nieznajomość języka rosyjskiego. Znać go muszą, zgodnie z rozporządzeniem władz, wszyscy udający się do Rosji. Samo posiadanie certyfikatu potwierdzającego biegłość językową nie zawsze jest wystarczające.

Na lotnisku w Aszchabadzie, stolicy Turkmenistanu, niemal każdego dnia odmawia się wstępu na loty do Rosji nawet kilkudziesięciu podróżującym. Z kontroli paszportowej zawracani są najczęściej młodzi ludzie. Do blokowania ich wylotów dochodzi mimo posiadania przez nich pozwolenia z Ministerstwa Edukacji, zaświadczenia z wojskowej komendy uzupełnień, czy nawet zaświadczenia o przyjęciu na zagraniczne studia.

Nie znasz rosyjskiego, nie wejdziesz do samolotu

Powołując się na anonimowe źródła portal turkmen.news twierdzi, że cofanie podróżujących prowadzone jest na skutek polecenia "z góry", by nie wypuszczać do Rosji młodych osób, a zwłaszcza mężczyzn, za wszelką cenę. Celem ograniczenia emigracji prowadzony jest też szereg innych działań. Obejmuje on m.in. przedłużanie procedury uzyskiwania paszportu bądź odmawianie jego wydania. Studentom każe się podpisywać "lojalkę" stwierdzającą, że do końca nauki nie wyjadą za granicę, i nakazuje się zdeponowanie paszportu.