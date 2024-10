Liz Hatton opisała swoje spotkanie z księżną Kate

Jak pisze brytyjski dziennik, spotkanie niemal do ostatniej chwili pozostawało niespodzianką. 17-latka dowiedziała się o nim już na zamku Windsor. - Gdy zjawiliśmy się na miejscu, powiedziano nam, że książę wpadnie się z nami przywitać - relacjonowała Hatton w rozmowie z dziennikiem. - Myślałam, że powiem "dzień dobry" i to będzie tyle - przyznała nastolatka. Zamiast tego, wraz z rodziną, została usadzona na sofie, gdzie wkrótce dołączył do niej nie tylko książę William, lecz także księżna Kate . Brytyjka miała okazję porozmawiać z każdym z nich.

Jak wyznała w rozmowie z "The Times", najnowsze rokowania lekarzy dają jej niewiele szans. Mimo to nastolatka nie poddaje się i kontynuuje czerpanie pełnymi garściami z życia. - Nie jest pewne, ile dokładnie będę żyć. Wiadomo jednak, że nie będzie to długo. Przez to czuję, że jedyne, co mogę, to robić tyle rzeczy, które lubię i które mnie cieszą, ile tylko się da. I spędzać czas z osobami, które kocham - mówi dziewczyna w "The Times". Choć czasem przychodzi to z trudem, na co dzień 17-latka stara się kierować dwoma zasadami: "żadnego płakania" i "żadnego użalania się nad sobą".