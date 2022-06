Cichy powrót księcia Harry'ego i Meghan Markle. "Bezpieczny układ", by "uniknąć niezręcznych obrazów"

Książę Harry i księżna Meghan przybyli razem do Wielkiej Brytanii po dwóch latach przerwy. Okoliczności ich wizyty były szczególne. Para zawitała na Wyspy, by wziąć udział w uroczystościach z okazji Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety. Jak na ich powrót zareagowała rodzina królewska? I jak przyjęli ich Brytyjczycy?

Przed świątynią zgromadziły się tłumy ludzi. "Większość z nich to oddani miłośnicy rodziny królewskiej" - zwraca uwagę dziennikarka.

Harry i Meghan kroczyli po schodach prowadzących do katedry w akompaniamencie oklasków i wiwatów tłumu. "To była ciepła, spontaniczna reakcja" - komentuje Relph. I przypomina, że to pierwsza oficjalna wizyta pary od marca 2020 roku, gdy książę i księżna Sussex wzięli udział w nabożeństwie w Opactwie Westminsterskim z okazji Commonwealth Day.