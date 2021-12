Kryzys na Ukrainie. Stoltenberg o dążeniu do "konkretnego dialogu", Putin oskarża Zachód o napięcia

Na konferencji prasowej w Brukseli szef NATO Jens Stoltenberg zapowiedział, że "jesteśmy gotowi do konkretnego dialogu z Rosją". - Zamierzam zwołać nowe posiedzenie Rady NATO-Rosja tak szybko, jak to możliwe w nowym roku - dodał.

Według niego "rozlokowane w Rumunii i zaplanowane do rozmieszczenia w Polsce systemy Mk41 są dostosowane do wykorzystania pocisków Tomahawk". - Jeśli ta infrastruktura będzie się przesuwać dalej, jeśli rakietowe zestawy USA i NATO pojawią się na Ukrainie, to ich czas dolotu do Moskwy skróci się do 7-10 minut, a w przypadku rozlokowania broni hiperdźwiękowej - do pięciu - stwierdził Putin.