"Bild": Putin i Erdogan "zapewniają wsparcie logistyczne" dla transportu migrantów do Białorusi

W ciągu ostatnich sześciu tygodni przez Białoruś przybyło do Niemiec ponad sześć tysięcy migrantów. Według informacji dziennika "Bild" przemytnicy działają według białoruskiego planu "ataku na Unię Europejską", który popierają prezydenci Rosji i Turcji, Władimir Putin i Recep Tayyip Erdogan.

Prezydent Rosji Władimir Putin i prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan "mają zapewnić wsparcie logistyczne, jeśli chodzi o jak najszybszy przelot jak największej liczby migrantów do Mińska", aby stamtąd mogli się oni "przedostać przez granice Unii Europejskiej" - napisał w poniedziałek "Bild".

"Teggatz": blisko 60 lotów tygodniowo z Bliskiego Wschodu na Białoruś

Kilku wysokich rangą berlińskich urzędników ds. bezpieczeństwa potwierdziło w rozmowie z "Bildem", że rosyjski Aerofłot (51 procent udziałów państwowych) i tureckie Turkish Airlines (49 procent udziałów państwowych) "w decydującym stopniu przyczyniają się do lotniczego przemytu (migrantów) na Białoruś".

Szef federalnego związku policji Heiko Teggatz również potwierdził w rozmowie z dziennikiem: "Aeroflot i Turkish Airlines odgrywają główne role w przemycie". Teggatz obawia się, że Unii Europejskiej "bardzo trudno będzie nałożyć sankcje na zaangażowane (w ten proceder) linie lotnicze", ponieważ odgrywają one ważną rolę w ruchu lotniczym w Unii Europejskiej - łatwiej będzie ukarać białoruskie linie lotnicze "Belavia".

Od ubiegłego tygodnia do końca marca na lotnisku w Mińsku obowiązuje zimowy rozkład lotów. "Pokazuje on oszałamiającą liczbę 57 lotów tygodniowo na Bliski Wschód, w tym do tak egzotycznych miejsc jak Erbil w północnym Iraku, Damaszek w ogarniętej wojną domową Syrii i Ras Al-Chajma w najbiedniejszym z Emiratów Arabskich" - pisze dziennik.