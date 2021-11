Kryzys na granicy z Białorusią. Eksperci z Europolu wesprą Polskę

Eksperci z Europejskiego Centrum do spraw Przemytu Migrantów (EMSC) Europolu będą wspierać Polskę w związku z sytuacją na granicy z Białorusią - poinformowała rzeczniczka Komisji Europejskiej Dana Spinant. Wiceprzewodniczący KE Margaritis Schinas rozpoczął w czwartek podróż do krajów pochodzenia i tranzytu migrantów, którzy trafiają na granicę polsko-białoruską. Pierwsze cele podróży to Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Liban.