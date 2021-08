Kryscina Cimanouska wylądowała w Warszawie

Samolot z Krysciną Cimanouską na pokładzie wylądował w Warszawie. Białorusinka przyleciała do polskiej stolicy z Wiednia.

Przez Wiedeń do Warszawy

Wcześniej w środę Kryscina Cimanouska około godziny 15 przyleciała z Tokio do Wiednia. Austriackie MSZ podało, że wylądowała bezpiecznie i otoczono ją opieką. Resort podkreślił, że Białorusinka musi pozostać w specjalnej strefie na lotnisku do czasu przesiadki do Warszawy.