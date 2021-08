Białoruska lekkoatletka Kryscina Cimanouska wzięła udział w konferencji prasowej w Warszawie

Białoruska lekkoatletka Kryscina Cimanouska wzięła udział w pierwszej konferencji prasowej w Polsce, gdzie otrzymała wizę humanitarną. W środę biegaczka przyleciała z Tokio do Warszawy przez Wiedeń. Nie zamierza wracać do kraju w obawie przed represjami.

Cimanouska: cieszę się, że jestem bezpieczna

- Kiedy byłam na terenie wioski olimpijskiej, ludzie z naszego zespołu przyszli do mnie i kazali powiedzieć, że jestem kontuzjowana i chcę wrócić do domu, a w razie odmowy mogę mieć problemy na Białorusi - ujawniła.

Cimanouska o nagonce

Kwestia azylu politycznego

Na pytanie, jak czuje się w Polsce i co dzieje się z jej mężem, który obecnie przebywa na Ukrainie, odpowiedziała, że "czuje się o wiele lepiej". - Będąc tu czuję, że jestem bezpieczna. Wiele osób tu mnie wspiera. Mój mąż jest już w drodze, samochodem jedzie do Polski, więc dziś wieczorem powinien dotrzeć tu. Czekam na niego - oznajmiła.

Nękana przez państwowe media

Białorusinka pytana, czy kiedy jechała do Tokio na Igrzyska Olimpijskie, spodziewała się, że może dojść do takiej sytuacji, w jakiej się znalazła, odpowiedziała: "w ogóle, do głowy by mi nie przyszło, że taka sytuacja może mieć miejsce".