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Świat

Królowa Kamila o chorobie męża. Powiedziała, co było dla niej trudne

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Królowa Kamila w Australii (21.10.2024)
Król Karol III ma nowotwór. Relacja korespondenta Macieja Worocha
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/LUKAS COCH
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Brytyjska królowa Kamila udzieliła wywiadu, w którym po raz pierwszy publicznie opowiedziała o tym, jak trudno było jej utrzymać w tajemnicy fakt, że jej mąż choruje na raka.

W lutym 2024 roku Pałac Buckingham poinformował, że brytyjski monarcha przechodzi leczenie z powodu nowotworu, nie określono jednak jakiego. W filmie opublikowanym w środę królowa Kamila wyznała, że jeszcze przed ujawnieniem tej diagnozy odwiedziła centrum wsparcia dla osób z nowotworami w jednym z londyńskich szpitali. - Pamiętam, że poszłam do ośrodka Maggie's tuż po tym, jak król usłyszał diagnozę. Nikt nie mógł wtedy nic powiedzieć. To było dość trudne - wyznała królowa w rozmowie z dyrektorką generalną Maggie's, Laurą Lee. Honorową prezeską organizacji jest sama Kamila.

"To nie był odpowiedni moment"

- O mało nie powiedziałam [o nowotworze - red.], ale czułam, że to nie był odpowiedni moment. Spojrzałam na wszystkich cierpiących i ich krewnych, i myślę, że dzięki temu jeszcze bardziej uświadomiłam sobie, jak ważne są takie miejsca - kontynuowała królowa. - Po prostu bardzo chciałam to z siebie wyrzucić, ale oczywiście nie mogłam - dodała.

Królowa stwierdziła również, że jej małżonek od początku choroby był zdeterminowany, by nadal pracować. - Spójrzcie na mojego męża, nic go nie zatrzymało. Po prostu stwierdził: "Właśnie tak zamierzam sobie z tym poradzić" - wyznała.

Nagranie rozmowy z królową zostało opublikowane z okazji 30-lecia Maggie's. Organizacja posiada 27 ośrodków przy publicznych szpitalach w Wielkiej Brytanii, gdzie zapewnia bezpłatne wsparcie emocjonalne pacjentom z nowotworami oraz ich bliskim. Każdego roku Maggie's pomaga setkom tysięcy osób - zauważa dziennik "Guardian".

W grudniu ubiegłego roku Pałac Buckingham poinformował, że leczenie króla Karola III przebiega na tyle dobrze, że terapia może zostać ograniczona.

Redagował AM

Źródło: Reuters, The Guardian, tvn24.pl
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Tagi:
Królowa KamilaKról Karol IIIZdrowieNowotworyBrytyjska rodzina królewskaWielka Brytania
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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