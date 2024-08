Korzystanie z portali randkowych "stanowczo odradzane" w trzech obwodach Rosji

W związku z ukraińską ofensywą rosyjskie MSW zaapelowało do mieszkańców z rejonów graniczących z Ukrainą, aby nie korzystali z portali randkowych i kamer przemysłowych - informują państwowe media. - Wróg identyfikuje zakresy adresów IP na naszych terytoriach, zdalnie uzyskuje dostęp do niezabezpieczonych kamer, monitoruje wszystko, od prywatnych podwórek po strategiczne drogi i autostrady - powiedział rzecznik rosyjskiego resortu.

