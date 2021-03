Włosi oblegli restauracje i salony fryzjerskie przed wprowadzeniem twardego lockdownu

Nowy narodowy plan szczepień przeciwko COVID-19 zaprezentowano w sobotę we Włoszech. Zakłada on podanie pół miliona dawek dziennie i zaszczepienie 80 procent ludności do września. W poniedziałek w czerwoną strefę twardego lockdownu wchodzi połowa regionów kraju. Włosi w przedostatni dzień przed wprowadzeniem restrykcji oblegali restauracje, zakłady fryzjerskie i salony piękności.