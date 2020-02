Najmłodsza miała 62 lata, najstarsza 88 lat. Włoski dziennik o ofiarach śmiertelnych koronawirusa

We Włoszech odnotowano dotąd siedem zgonów w związku z koronawirusem. Dziennikarze włoskiego dziennika "Corriere della Sera" ustalili, kim były ofiary śmiertelne.

Informacje o liczbie osób zmarłych z powodu koronawirusa potwierdził szef Obrony Cywilnej Angelo Borrelli. Prawie wszystkie ofiary żyły w dwóch zidentyfikowanych ogniskach koronawirusa w Lombardii w północnych Włoszech. 229 osób zostało do poniedziałku zakażonych.

Wiadomo, kim były ofiary koronawirusa we Włoszech

Włoski dziennik "Corriere della Sera" ustalił, że pierwszą ofiarą koronawirusa we Włoszech był 78-letni Adriano Trevisan. Zmarł 21 lutego po 10-dniowej hospitalizacji w szpitalu w Padwie. U mężczyzny zdiagnozowano zapalenie płuc, ale ponieważ nie był w Chinach - nie przypuszczano, że może mieć to związek z koronawirusem. Dopiero na kilka dni przed śmiercią został przebadany na koronawirusa – wynik był pozytywny. Mężczyzna przed trafieniem do szpitala odwiedzał jeden z włoskich barów w Vo 'Euganeo – miejscowości znajdującej się około 30 kilometrów od Padwy.