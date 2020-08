Francja wprowadziła obowiązkowe testy dla podróżnych z 16 państw

Od soboty podróżni przyjeżdżający do Francji z 16 państw, gdzie jest najwięcej zakażeń koronawirusem, muszą poddać się testowi SARS-CoV-2.

Wśród krajów USA, Brazylia czy Indie

Dziennik "Le Parisien" podaje, że w przypadku pozytywnego testu pasażer będzie musiał poddać się izolacji na okres od 48 godzin do 10 dni w zależności, czy ma symptomy, czy nie. Francuskie władze w ogóle nie zezwalają na podróże do i z tych krajów. Dlatego wymóg testowania dotyczy tylko konkretnych osób - jak tłumaczył premier Francji - obywateli francuskich mieszkających w tych krajach lub obywateli tych krajów, którzy mieszkają na stałe we Francji.