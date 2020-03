"Premier czasów koronawirusa". Jak Boris Johnson walczy z pandemią? 

Strategia brytyjskiego rządu wobec pandemii koronawirusa uległa drastycznym zmianom - zauważa dziennik "Financial Time". Od doradzania ludziom, by myli ręce, przez kwarantannę osób z niepokojącymi objawami, po zamknięcie szkół. Premier Boris Johnson zapowiada, że nie wyklucza kolejnych kroków. Tymczasem Izba Gmin pracuje nad specjalnymi ustawami, które mają pomóc w walce z epidemią.

W środę po południu na codziennej konferencji prasowej w sprawie koronawiursa premier Boris Johnson ogłosił decyzję, na którą czekano od dawna: zamknięcie szkół i przedszkoli w całej Wielkiej Brytanii. Wcześniej podobne decyzje podjęły władze Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.

- Musimy wywierać dalszą presję na pnącą się w górę krzywą zachorowań, dlatego zamykamy szkoły. Od piątku po południu pozostaną zamknięte dla większości uczniów aż do odwołania - oświadczył szef rządu. Jak dodał, "nie zawahamy się podjąć dalszych kroków w najbliższych dniach i tygodniach".

Rośnie bilans zakażonych koronawirusem w Wielkiej Brytanii PAP/EPA/NEIL HALL

Szkoły zamknięte, ale nie dla wszystkich

Brytyjski premier wyjaśnił, że szkoły będą w dalszym ciągu zapewniać opiekę dzieciom tych osób, których praca jest kluczowa w obecnej sytuacji, czyli pracowników ochrony zdrowia i opieki socjalnej, policjantów i innych służb mundurowych, ale także np. dostawców dowożących towary, co pomaga innym ludziom ograniczyć kontakty. W dalszym ciągu szkoły będą też pomagać w opiece nad tymi dziećmi, które same są podatne na różne choroby. Powiedział też, że z budżetu państwa zostaną sfinansowane dostawy żywności dla dzieci pozostających w szkołach.

Johnson przypomniał, że dzieci, które nie będą chodzić do szkoły, nie powinny pozostawać pod opieką dziadków ani innych osób, które są szczególnie podatne na zakażenie koronawirusem.

Równolegle w Izbie Gmin minister edukacji Gavin Williamson poinformował, że w tym roku szkolnym egzaminy końcowe się nie odbędą.

Brytyjczycy zmagają się z epidemią koronawirusa PAP/EPA/WILL OLIVER

W Wielkiej Brytania szkoły pozostawały otwarte dłużej niż w większości krajów europejskich. Głównym argumentem było to, że w przypadku ich zamknięcia więcej osób będzie musiało pozostać w domach, aby zapewnić opiekę dzieciom - w tym przedstawiciele kluczowych w obecnej sytuacji, takich jak personel medyczny czy policja. Obawiano się również, że dzieci będą pozostawione pod opieką dziadków, czyli osób, które powinny być szczególnie chronione.

Nawet 40 stacji metra przestanie działać

W celu minimalizowania rozprzestrzeniania się koronawirusa stopniowo ograniczany będzie także transport publiczny w Londynie. W brytyjskiej stolicy epidemia rozwija się szybciej niż w innych częściach kraju.

Jak poinformowała w czwartek zarządzająca transportem publicznym w brytyjskiej stolicy miejska spółka Transport for London, wyłączonych z użytkowania zostanie do 40 stacji metra, od piątku jedna z linii zostaje całkowicie zawieszona, od piątku wieczorem przestają kursować nocne weekendowe linie metra, zaś od poniedziałku autobusy będą jeździć tylko według sobotniego rozkładu. Ponadto od poniedziałku możliwe są dalsze ograniczenia w rozkładach.

- Londyńczycy powinni unikać interakcji społecznych, chyba że jest to absolutnie konieczne, a to oznacza, że powinni unikać korzystania z sieci transportowej, chyba że jest to absolutnie konieczne. Londyn przetrwa te niezwykle trudne czasy, a zapewnienie pracownikom, którzy są niezbędni, możliwości poruszania się po mieście będzie miało kluczowe znaczenie - oświadczył burmistrz Londynu Sadiq Khan.

Ruch londyńskiego metra będzie ograniczony PAP/EPA/WILL OLIVER

Rzecznik rządu: nie przewidujemy blokady stolicy

Boris Johnson, który w poniedziałek wezwał wszystkich obywateli do powstrzymania się od kontaktów z innymi ludźmi, o ile nie są konieczne, powiedział też, że epidemia rozprzestrzenia się w Londynie znacznie szybciej niż w innych częściach kraju. Według ostatnich danych w brytyjskiej stolicy potwierdzono ponad 900 zakażeń koronawirusem, z czego 34 zakończyły się śmiercią. W jednym i drugim przypadku stanowi to około jedną trzecią liczb w skali całego kraju.

Zapytany na środowej konferencji, czy w Londynie będą wprowadzane dalsze restrykcje, Johnson odpowiedział: - Jak wiecie, żyjemy w kraju wolności i jedną z naszych najistotniejszych cech jest to, że nie lubimy nakładać na ludzi tego typu zakazów. Premier dodał jednak, że rząd "nie wyklucza żadnych możliwości". - Na pewno będziemy chcieli rozważyć podjęcie dalszych i szybszych działań tam, gdzie będzie to konieczne - zapowiedział.

Według "Financial Times", w czasie gdy Johnson przemawiał na Downing Street, trwały rozmowy o planach blokady brytyjskiej stolicy. Według dziennika, który powołuje się na wysokich rangą urzędników z Whitehall, miałoby do niej dojść już w piątek. Podobne doniesienia pojawiły się w innych brytyjskich i zagranicznych mediach.

Pustki na brytyjskich półkach sklepowych PAP/EPA/ROBERT PERRY

Jakich restrykcji mogą spodziewać się londyńczycy? Według "FT" z każdego domu w danym momencie będzie mogła wyjść na zewnątrz tylko jedna osoba. Zamknięte zostaną także centra handlowe, a supermarkety będą pilnowane przez policję. Jak twierdzi "FT", funkcjonariusze już zostali postawieni w stan gotowości, aby zapobiec możliwym grabieżom w opuszczonych centrach miasta. Jednymi z nielicznych sklepów, które pozostaną otwarte mają być apteki.

Według informatorów dziennika, mieszkańcy stolicy oraz właściciele miejscowych biznesów zostaną zawiadomieni o wdrożeniu tych ograniczeń jeszcze w czwartek, a restrykcje mogą pozostać w mocy przez około 2 tygodnie.

Medialne spekulacje ucięła jednak czwartkowa wypowiedź rzecznika brytyjskiego rządu. - Nie przewiduje się żadnych ograniczeń w podróżowaniu do i z Londynu - oświadczył. Dodał też, że za utrzymywanie ładu i porządku w kraju odpowiada w dalszym ciągu policja i nie ma planów użycia do tego celu wojska. Wcześniej ministerstwo obrony podało informację o dwukrotnym zwiększeniu - do 20 tysięcy - liczby rezerwistów, którzy mają pozostawać w gotowości w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa.

Na wieczornej konferencji prasowej premier Boris Johnson przyznał jednak, że nie wyklucza, iż w Londynie będą musiały zostać wprowadzone dalsze restrykcje, ponieważ nie wszyscy przestrzegają zaleceń rządu.

Ustawa koronawirusowa w parlamencie

W czwartek brytyjski minister zdrowia Matt Hancock ma przedstawić w Izbie Gmin projekt specjalnej ustawy koronawirusowej (Emergency Coronavirus Bill), który zakłada wdrożenie środków mających na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa oraz wsparcie dla państwowej służby zdrowia (NHS).

Projekt zawiera przepisy dotyczące kontroli granicznych, sposobów na zwiększenie wydajności NHS oraz ułatwienie rejestracji zgonów. Obejmie również plany przekazania policji uprawnień do aresztowania i izolacji pod przymusem ludzi w celu ochrony zdrowia publicznego.

Puste ulice Londynu PAP/EPA/NEIL HALL

Coronavirus Bill ma także na celu zwiększenie uprawnień władz na czas pandemii, by mogły sprawniej walczyć z wirusem. Rząd twierdzi, że środki zawarte w ustawie są proporcjonalne do sytuacji i będą stosowane wyłącznie w razie takiej konieczności.

Johnson - premier czasów koronawirusa

Jak ocenił w środę brytyjski "Guardian", to, jak Boris Johnson poradzi sobie z pandemią koronawirusa na zawsze zdefiniuje jego rządy. Według dziennika, to nie brexit, ale właśnie strategia walki z COVID-19 będzie tym, za co zostanie zapamiętany.

Nieco ponad sześć tygodni temu byliśmy świadkami triumfu Johnsona. "Wielki rozwód z Brukselą", o który tak walczył, stał się faktem. Jak zauważa "Guardian", początek roku był dla obecnego rezydenta Downing Street szczególnie korzystny. Od ponad dekady nie było na Wyspach premiera, który cieszyłby się takim poparciem. "Wygodna większość w Izbie Gmin, nieporadny lider (opozycyjnej - red.) Partii Pracy i luksus pięcioletniej kadencji" - wymienia dziennik.

Boris Johnson - premier czasów koronawirusa PAP/EPA/EDDIE MULLHOLLAND/DAILY TELEGRAP

Szef obecnego rządu miał wielkie plany, ale na drodze stanęła niespodziewana przeszkoda: pandemia śmiertelnego wirusa.

Jak pisze "Guardian", "tak jak premier Theresa May została złamana przez brexit, a (rządy - red.) Gordona Browna zdefiniował kryzys finansowy, tak Johnson zostanie na zawsze zapamiętany - dobrze lub źle - jako premier czasów koronawirusa".

Koronawirus na świecie

Do czwartkowego popołudnia w Wielkiej Brytanii odnotowano 2 626 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, 108 pacjentów zmarło.

Na całym świecie odnotowano łącznie ponad 228 tysięcy przypadków. We wszystkich państwach zmarło ponad 9 tysięcy pacjentów z koronawirusem, a 85 tysięcy wyzdrowiało.

